Arrestan a influencer por compartir nudes para generar más ingresos. 

Singapur dictó prisión por tres semanas y una multa de dos mil dólares al influencer Titus Low, de 22 años de edad, por el tipo de contenido que subía a redes sociales.

Titus fue castigado por “subir fotos y videos obscenos” en la red, donde contaba con más de seis mil suscriptores.

Y es que en Singapur, la posesión y transmisión de este tipo de contenido es considerado un delito, por lo que se abrió una investigación contra el modelo.

El proceso judicial comenzó en octubre de 2021, cuando un hombre informó a la policía de que su sobrina de 12 años tenía en su teléfono móvil un vídeo que Low había publicado en OnlyFans teniendo relaciones sexuales.

La policía le ordenó entonces que le entregara su contraseña de la cuenta en la red social y dejara de acceder a la misma mientras tenía lugar la investigación, si bien Low continuó haciéndolo a través de otra dirección de correo electrónico y pidiendo a OnlyFans que restaurara la otra alegando haber sido víctima de un ataque informático.

Low logró volver a tener acceso a la cuenta días después y siguió subiendo contenido.

El joven obtuvo ingresos de cerca de 250.000 dólares entre abril y octubre de 2021 por el contenido que descargaba en OnlyFans, donde tenía cerca de 2.000 suscriptores activos, detalló el diario local Straits Times.

Cabe señalar que inicialmente fue solamente multado con 2 mil dólares por las publicaciones, pero posteriormente lo sentenciaron a prisión al no cumplir la orden policial de no acceder a su cuenta de Only Fans en tanto se llevaba a cabo la investigación.

Su abogado, Kirpal Singh, dijo que este caso busca establecer un precedente sobre el contenido explícito publicado en OnlyFans en Singapur, donde la posesión o la transmisión de material obsceno es delito.

El de la conservadora Singapur, donde es ilegal poseer o descargar pornografía, no es el único proceso relacionado con contenido erótico publicado en redes sociales en el Sudeste Asiático.

Dos prominentes modelos birmanas fueron arrestadas en agosto y se enfrentan a cargos penales en Birmania por publicar presuntos vídeos con “contenido sexualmente revelador” en dicha red y “dañar la cultura” del país, según el régimen militar que dio un golpe de Estado en 2021. EFE