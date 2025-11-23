Encabeza Sheinbaum ceremonia por los 200 años de Independencia de México en el Mar

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo 23 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia por los “200 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar”, en el puerto de Veracruz.

Durante el acto cívico militar, que se llevó a cabo en el fuerte de San Juan de Ulúa, la mandataria, estuvo acompañada por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, así como de integrantes del gabinete legal y ampliado, develó una placa alusiva al “Bicentenario de la Independencia en la Mar”.

Asimismo, se rindió homenaje al hecho histórico ocurrido el 23 de noviembre de 1825, cuando las fuerzas navales mexicanas lograron la rendición del último reducto español en la fortaleza de San Juan de Ulúa, y se develó una placa alusiva al Bicentenario de la Independencia en la Mar.

“Todas y todos los mexicanos somos herederos de aquella gesta de 1825 hace 200 años y debemos seguir con la misión de proteger nuestra tierra y nuestras costas, garantizar nuestra soberanía y servir a México con lealtad, valentía y honor”, dijo en su participación la titular del Ejecutivo federal.

Tras su discurso en el fuerte de San Juan de Ulúa, la titular del Ejecutivo abordó el Buque Escuela Cuauhtémoc, que llegó al puerto de Veracruz, luego del accidente sufrido en el puente de Brooklyn, Nueva York.

Fuente: El Heraldo de México