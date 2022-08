Enfermera de día, modelo de OnlyFans de noche: la historia de Mindy Rodríguez

Comparte esta Noticia

Mindy Rodríguez es una enfermera de Nuevo León recién graduada, que se ha hecho viral por incursionar con relativo éxito en el sector de contenido para adultos, logrando con ello pagar su carrera.

La joven explica que cuando inició sus estudios se la vió dura, debido a que era difícil costear la licenciatura en enfermería, así que decidió incursionar en la plataforma OnlyFans.

Con lo que no contaba, de acuerdo a lo que contó al portal digital Informado Caribe, fue que lograra en muy poco tiempo varias decenas de suscriptores, con lo cual pudo dedicarse de lleno a su carrera, sin preocuparse por el pago de las colegiaturas.

“Realmente estuve muy nerviosa al principio, ya que nunca había hecho algo de este tipo. Regresaba de la escuela en la noche, estudiaba unas cuantas horas y luego dedicaba otro par a tomarme fotografías y a subir contenido. Luego otra vez a seguir estudiando”, contó a Informado Caribe.

Citó que en muy poco tiempo logró ganar más de lo que obtendría de sueldo como enfermera, pero decidió continuar estudiando pues siente que atender pacientes era su verdadera profesión.

El mes pasado logró graduarse, y con honores. Aunque esto no evitó que despertara varias envidias y críticas por su trabajo de medio tiempo.

“Pero una cosa es mi contenido para adultos, y otra cosa es mi carácter de enfermera. Siempre estudié y demostré ser la mejor en los éxamenes. Afortunadamente casi todas mis materias eran impartidas por maestras, así que no podían decir que tuve ayuda de profesores hombres”, declaró.

Ahora menciona que ya tiene ofertas de empleo de varios hospitales, aunque no niega que le gustaría seguir manejando contenido para adultos por un tiempo más, como ingresos extras.

“Pero mi prioridad será siempre el sector salud. Soy joven y me gusta también disfrutar la vida. Muchos me están conociendo y eso me gusta, sería hipócrita cualquier persona de mi edad que diga que no se divierta. Y supongo que tengo que aprovechar el éxito que estoy logrando, pues al fin de cuentas, supongo que despierto bastantes fantasías cuando se enteran que soy enfermera de verdad”; puntualizó.