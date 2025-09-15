Fallece Jesús Martínez Ross, primer gobernador de Quintana Roo, a los 91 años de edad

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Este domingo falleció en esta ciudad capital Jesús Martínez Ross, el primer gobernador de Quintana Roo, tras enfrentar complicaciones de salud derivadas de una úlcera estomacal que lo aquejaba desde hace tiempo.

Nacido el 7 de mayo de 1934 en la entonces ciudad de Payo Obispo, Martínez Ross fue un político clave en la historia de Quintana Roo.

Tras egresar como abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inició su activismo en 1955 al fundar, en la Ciudad de México, el Frente Cívico y Social Quintanarroense y posteriormente la Fraternidad Quintanarroense, agrupaciones que marcaron los primeros pasos hacia el autogobierno del entonces Territorio Federal de Quintana Roo.

De 1965 a 1974 ocupó diversos cargos: agente del Ministerio Público, secretario de promoción legislativa, dirigente del PRI en el Territorio, profesor de historia y literatura en escuelas de Chetumal, asesor de trabajadores, oficial mayor de Gobierno y diputado federal. Fue en la Cámara de Diputados donde defendió la iniciativa presidencial de Luis Echeverría que elevó a Quintana Roo a la categoría de Estado Libre y Soberano en 1974.

Gracias a su gran labor, y con el respaldo del presidente Luis Echeverría Álvarez, fue electo como el primer titular del Ejecutivo estatal, cargo que asumió el 5 de abril de 1975.

Durante su gestión se impulsó el desarrollo turístico de Cancún y se fundó el Instituto Tecnológico de Chetumal, consolidando así los cimientos para el crecimiento económico y educativo de la región.

Dejó el cargo de gobernador en 1981, cuando lo sucedió Pedro Joaquín Coldwell.

Su trayectoria incluyó responsabilidades en el gobierno de Mario Villanueva Madrid como encargado de un organismo promotor de inversiones, así como la dirección del desaparecido periódico La Crónica de Cancún

Una de sus frases más recordadas fue: “Puede faltar dinero para agua potable, puede faltar dinero para pavimentar calles, pero nunca debe faltar para hacer política”.

Martínez Ross también fue conocido por su postura en favor de que Quintana Roo solo debía ser gobernado por nacidos en el Estado, liderando la denominada corriente nativista, con presencia en todo el territorio.

Decenas de figuras políticas han expresado sus condolencias por su fallecimiento, entre ellas la gobernadora del Estado, Mara Lezama, quien por medio de sus redes sociales dijo:



“Con profundo pesar lamento el sensible fallecimiento de Don Jesús Martínez Ross, primer gobernador constitucional de Quintana Roo.

Un hombre cercano a su pueblo, que encabezó la primera administración de nuestro joven Estado tras su conversión en entidad federativa en 1974 y que marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de nuestra tierra.

En nombre del pueblo de Quintana Roo expreso mis más sentidas condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Descanse en paz.”