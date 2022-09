La cuarentona maestra Joleen y sus prohibitivos bikinis

Comparte esta Noticia

Aunque su figura aparente lo contrario, Joleen Díaz en una maestra que hace poco cumplió los 45 años. Vive en California y tiene más de 600 mil seguidores en Instagram debido a sus postales que derrochan frescura y sensualidad.

Pese a que Joleen suele compartir imágenes de sus labores diarias en una escuela primaria, lo que más resaltan son sus viajes frecuentes a la playa, donde pone a broncear su tonificada piel, quizás su secreto para lucir de veinte.

Frecuentemente, Joleen es confundida como la hermana de su propia hija, Melaini, mucho más joven. Para aprovechar tal ventaja, nuestra bella profesora se aventura en salidas dobles con su hija, tras elegir posibles candidatos sentimentales en páginas de citas.

Y a diferencia de México, a ella no la piden cancelarla: es más: los padres de familia les encanta asistir a las juntas escolares.

Sin embargo, la profesora Joleen, madre soltera, asegura que jamás ha salido ni saldrá con algún padre de su hija.

Y no, no tiene Only Fans. Y no solo tiene belleza: ya ganado varios premios por innovación educativa, y varias de sus propuestas de enseñanza han sido replicadas por otras escuelas, pues con su sistema mejor el nivel de aprendizaje de sus alumnos de preescolar.