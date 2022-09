La “Mars Aguirre” da clases a jovencitas para ganar miles de pesos en Only Fans.

Comparte esta Noticia

La polémica influencer Mars Aguirre confesó en un podcast cuál es el objeto más caro que ha podido comprar gracias a sus ganancias en OnlyFans además de cómo fue su incursión en esta plataforma de contenido exclusivo.

Por si no recuerdas quién es Mars Aguirre, en el 2017 era una adolescente que se hizo viral por publicar un video, en el que se quejaba de la escuela y sus maestros, asegurando que era una “sistema retrógrada” que la tenía harta.

Ella afirmaba que existían otras formas más fáciles de lograr sus metas financieras… y vaya que lo logró, vendiendo sus fotos íntimas en la plataforma para adultos.

En su nuevo episodio del programa ‘Sistema retrógrada’, compartió créditos con una de las modelos más importantes de OnlyFans que también es parte de la comunidad de Youtube, Marcela MQ.

De acuerdo con declaraciones de ambas, ellas se juntaron en un desayuno para platicar cómo era su reciente experiencia en OnlyFans cuando tenían poco tiempo de haber incursionado en ello.

Mars Aguirre confesó a Marcela que el atrevido video que grabaron en OnlyFans tiene años dando ganancias.

‘Me acuerdo que te pregunté qué hiciste con tu primer pago y me dijiste que lo tenías guardado’, preguntó la influencer Marcela MQ.‘Yo quería comprarme todo y me compré una peluca de 70 mil pesos, es top’.

Entonces, Mars Aguirre confesó que ella compró una silla para seguir disfrutando de su hábito por la lectura.

‘Bueno es que soy una persona que pasa mucho tiempo leyendo y yo tenía un sofá que amo pero no me acomodaba, me puse a investigar para comprar una silla de lectura’

Sin embargo, Mars Aguirre editó el momento en el que menciona cuánto costó dicha silla de diseñador pero por su comentario podemos pensar que fueron varios miles de pesos.

‘Fue mi compra del año, vale lo mismo que puede valer un coche’.

Además, las influencers y modelos de OnlyFans compartieron que ellas fueron de las primeras en llegar a la aplicación y ahora están llenas de experiencia por lo que quieren compartirlo con futuras modelos.

Ambas jóvenes influencers confesaron que antes de empezar la pandemia de COVID-19 en México, sus ganancias por crear contenido en redes sociales y con algunas marcas no eran estables. Marcela dijo que en una buena campaña le tocó ganar 40 mil pesos mensuales por varios meses, pero todo se acabó en 2019, el temor de los empresarios les ganó y prefirieron parar campañas con influencers. Mars Aguirre confesó que el mejor pagó que logró por crear contenido fue de 32 mil pesos, un mes. Mars y Moss aseguraron que esa falta de dinero y ganas de triunfar en redes sociales las motivó para llegar a OnlyFans.

A dos años de crear sus perfiles y colaborar con amigos, fotógrafos y entender el negocio, Marcela decidió abrir una agencia para asesorar a las chicas que busquen abrir un perfil en OnlyFans y no sufrir de abusos. En cambio, Mars contó que ella invierte en fotografías de calidad y busca ser la dueña de todo el material.

Las dos creadoras de contenido coincidieron que OnlyFans les cambió la vida para bien.