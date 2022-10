Los profesores “Piratas de la Unicaribe”, responden a la acusación de plagio por parte de la alumna Beatriz Ximena.

Comparte esta Noticia

A través de redes sociales, la estudiante de la Universidad del Caribe, Beatriz Ximena Tavera Álvarez, compartió una publicación donde denunciaba públicamente a su asesora y sinodal por plagiar su trabajo de investigación.

Dos días después, la Unicaribe se ha negado a dar una postura sobre este hecho, mientras que los profesores acusados han optado por enviar un escueto comunicado en el que aseguran que ellos son los dueños de la información que sus alumnos producen, ya que “ellos son su guía”.

Aunque varios alumnos y profesores de todo el país han inundado las redes sociales de la Unicaribe, exigiendo una postura al respecto, la Universidad ha optado por ignorar este hecho y seguir publicando como si nada hubiera pasado. Ni siquiera borra o bloquea los comentarios.

Mientras que la dirección del plantel ha negado cualquier entrevista con los medios de comunicación, alegando que se encuentran fuera del Estado.

La profesora acusada, Borbolla Vázquez, publicó en su perfil que “todos los trabajos que he asesorado de mis alumnos lo he hecho con cariño, dándoles forma e ideas”, declaró, tratando de dar a entender que fue ella quien generó los resultados. Sobre la acusación de plagio, se negó a especificar si en este caso no le dio los créditos correspondientes.

Vía Facebook, la agraviada compartió que en el año 2021 hizo un estudio de calidad del agua de la Laguna Mantí y el cenote Aktun Zots para su proyecto final, haciendo equipo con su compañero Pablo Johan Ortega Almazán. En dicho proyecto, ambos contaron con la asesoría de la doctora Jessica Borbolla y como sinodal, el doctor Job Alí Díaz.

“Mi asesora, la doctora Jessica Borbolla Vázquez y mi sinodal, el doctor, Job Alí Díaz Hernández usaron los resultados de mi proyecto terminal de la Unicaribe para publicar un artículo en colaboración con investigadores del CICY (Centro de Investigación Científica de Yucatán) sin darme crédito”, escribió.

Beatriz Ximena aseguró que no esperaba el apoyo de la gente en redes sociales, pues su publicación fue compartida más de 44 mil veces y obtuvo miles de comentarios de personas que solidarizaron con ella.

Los usuarios de redes sociales se han encargado de recordarle a la Universidad del Caribe que quieren que se sancione a los docentes que usan los datos de sus estudiantes, pues a través de la publicación de Beatriz Ximena, más educandos han expresado que esta no es una práctica nueva entre algunos de los profesores de dicha institución.