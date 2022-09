Maestra que se hizo millonaria a través del Only Fans quiere regresar a dar clases a las aulas.

Comparte esta Noticia

Cada vez es más común escuchar las historias de éxito de mujeres que tras abrir una cuenta de Only Fans cambiaron su vida radicalmente. Uno de los casos más sonados es el de la modelo Courtney Tillia, quien tomó la dura decisión de dejar de dar clases para dedicar su tiempo por completo al contenido para adultos de la plataforma y aunque las críticas suelen ser muchas, la maestra se mantiene firme en que no está arrepentida, pues en menos de tres años se hizo rica. Además, quiere regresar a las aulas.

La ex maestra aseguró que se trata de una forma de vida en la que le ha enseñado a sus hijos a no sentir pena, ya que el contenido que comparte en la plataforma es la manera que tiene para ganarse la vida y sacar adelante a su familia.

De acuerdo con las declaraciones de la estrella de contenido explícito para adultos, se volvió millonaria al cabo de tres años gracias al sistema de a plataforma. ¿El secreto?, pues bueno, que abrió tres cuentas diferentes con las que logró conseguir su primer millón de dólares, algo que la ha tenido más que contenta y afirma que es la razón por la que no se arrepiente de haber empezado este negocio, aunque reconoció que le dolió abandonar a sus alumnos.

“Si tu me preguntas, siempre mantengo mi vocación para ser maestra. Me agrada estar frente a las aulas, enseñando a esas pequeñas personitas a ser mejores en la vida”, declaró.

Lamentablemente también comentó que ningún plantel la ha querido contratar de nuevo, a pesar de que ya presentó varias solicitudes en diferentes escuelas. Refirió que aunque los padres han demostrado estar contentos con su posible llegada, siempre son las madres las que se niegan.

“Mis alumnos no tienen porqué enterarse que es Only Fans. Tampoco soy tan estúpida como para estar contándoselo a niños de primer grado. Siempre tendría separada esa vida de mi trabajo. Además, lo haría por amor a la enseñanza, pues dinero ya no me falta.

La cuenta VIP de Only Fans es la mayor fuente de ingresos de la ex maestra, pues con sus fotos y videos de desnudos ha acumulado al menos 750 mil dólares. En ese sentido, la modelo explicó que está contenta con los resultados, ya que como docente le habría tomado al menos 25 años juntar un millón de dólares, aún si tuviera una maestría.

Algo que es importante aclarar es que su estrategia para vender su contenido está enfocada a diferentes públicos, pues mientras hay modelos que con una sola cuenta logran volverse ricas, Courtney Tillia apostó por una dinámica diferente en la que cuenta con una página VIP, una gratuita y una más dedicada al merchandising; sin embargo es la primera de ellas la que la ayudó a conseguir su fortuna millonaria.

Ahora que su vida ha dado un giro radical de 180 grados, su dinámica social y familiar también se ha visto muy favorecida, pues además de ser rica, se mudó de Arizona a Los Ángles junto a su esposo y sus cuatro hijos; sin embargo, los lujos no paran, pues ahora la familia ha podido disfrutar de vacaciones a destinos como Hawái y Nashville; mientras que la estrella de Only Fans, por su cuenta, ha recorrido Colombia y Jamaica.