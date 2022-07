Maestra se convierte en modelo de OnlyFans; se embaraza de exalumno.

Comparte esta Noticia

Una maestra de secundaria que después de convirtió en modelo de OnlyFans, quedó embarazada de uno de sus exalumnos tras haber tenido una cita con él dentro de un club nocturno.

De acuerdo con medios locales, la profesora de historia, de nombre Kelly Casttle, se vio envuelta en una gran polémica hace un año, después de que su exmarido revelara a la escuela estadounidense para la que trabajaba que hacía contenido para adultos en dicha plataforma.

La mujer fue despedida de inmediato, a pesar de que argumentó como defensa que su esposo estaba desempleado y necesitaba dinero extra para costear el tratamiento de su hija. Vale señalar que tras el incidente se divorció de su exmarido.

La modelo de 33 años ahora vuelve a dar de qué hablar tras confesar que está embarazada de uno de sus exalumnos de 19 años; ella aseguró para los mismos medios que no tenía idea de que este la conocía:

“Como era soltera decidí conocer a un sujeto con el que había platicado un par de meses antes. Era un suscriptor de mi OnlyFans y se veía muy guapo. Me aseguró que tenía 28. Fuimos a cenar, luego a un club nocturno a bailar porque era lo único abierto, y después tuvimos sexo”, declaró.

“despues en la mañana me dijo que era un exalumno mío e incluso sacó su anuario para probarlo. Me dio su verdadera edad y que yo fui su maestra cuando tenía 10 años, y también su primer amor”, comentó, asimismo aseguró que si hubiera sabido eso antes no se hubiera ido a casa con él.

La maestra no volvió a tener contacto con el joven, sin embargo, meses después se enteró que estaba embarazada de él y se lo hizo saber:

“Soy una católica devota, por lo que el aborto no es una opción para mí”, subrayó.

La modelo agregó que cuando le dio la noticia al chico se asustó, pero ella le dijo que no tenía por qué preocuparse porque era financieramente estable y no quería ninguna relación con él; va a cuidar a su bebé ella sola.

La mujer actualmente tendrá 3 hijos, pues anteriormente ya era madre de una mujer de 10 años y un hombre de 8.

“Si se siente preparado en el futuro, es bienvenido a conocer a su bebé. Tiene muchos buenos años por delante que debería disfrutar”, concluyó la docente según medios locales.