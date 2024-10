Operación de Tren Maya para transporte de carga empezaría dentro de dos años

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El Tren Maya es un proyecto aún en construcción y así lo están entendiendo nuestros usuarios, aseguró el director operativo del Tren Maya, general Felipe Ayala, durante el foro “Me lleva el tren”, organizado en Cancún por empresas especializadas en soluciones de movilidad urbana.

“La gente está entendiendo que es un proyecto en proceso de construcción; pensé que la gente se nos iba a echar encima y no, me sorprendió la alegría con la que están tomando todo este asunto; yo me subía con ellos a explicarles que tenemos este problema y me decían ‘entendemos que esto está apenas empezando’; la gente encantada ¡eh!”.

Tampoco existe fecha estimada para la entrada en operación del tramo 6 que va de Tulum a Chetumal, ni mucho menos del tramo 7, de Chetumal a Escárcega, los cuales cierran el circuito de 1,500 kilómetros del Tren Maya, en los que incluso aún hay segmentos en los que no está colocada la vía ni la infraestructura eléctrica que da energía al tren.

“Todavía no tenemos una fecha, está en fase de construcción… no construcción (sic), sino terminación, en fase de pruebas, esperemos que en un mes, tal vez, ya estemos en operación”.

Al preguntársele sobre el transporte de carga anunciado como parte de los servicios que proporcionará el Tren Maya, reconoció que los plazos para iniciar son incluso aún mayores:

“¡No!, es un tema un poquito más (…), yo creo que en uno o dos años estaríamos empezando; no es un tema fácil, la convivencia de carga con pasajeros no es fácil de resolver, hay que crear la infraestructura, finalmente tenemos un tema con el sistema europeo de control ferroviario, que estamos tratando de inventar para el tema de carga”.

Lo declarado por el funcionario contradice la versión del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 29 de septiembre dio por concluido y terminado el circuito ferroviario de más de 1,500 kilómetros que conforman todo el recorrido del Tren Maya por la península de Yucatán y dos estados más del sureste mexicano.

“(…) por eso es muy importante este día y estar inaugurando el Tren Maya aquí, en Chetumal, porque, lo informó el parte de hoy del general Vallejo, ya se unió todo el Tren Maya, los 1,554 kilómetros, fue una hazaña, una verdadera hazaña”, dijo López Obrador, un día antes de concluir su mandato.

En esa misma ocasión, el director general del Tren Maya, Oscar David Lozano Águila, se refirió incluso a la entrega de la estación de Chetumal como el cierre de la construcción del proyecto:

“Hace exactamente 1,581 días, el 1 de junio del 2020, se dio el banderazo de inicio de las obras del Tren Maya aquí, en Quintana Roo. Y hoy estamos aquí también, en esta estación para celebrar no sólo el cierre de un proyecto de infraestructura, sino también el comienzo de una nueva era para el progreso de nuestro país, que marcará un antes y un después en la historia del sureste mexicano”.

En realidad, el circuito del Tren Maya cierra en Escárcega y no en Chetumal, como dijo en aquella ocasión el hoy ex presidente López Obrador, pues el plano de la vía arranca en Palenque, Chiapas, continúa por Escárcega hasta entrar a Yucatán y sigue hasta la zona norte de Quintana Roo, donde el recorrido inicia en Cancún, pero se corta en Tulum, donde están aún en construcción más de 500 kilómetros de vía que pasan por Chetumal, donde sólo está inaugurada la estación que aún no recibe ningún tren con pasajeros.

La vía continúa de nuevo hasta Campeche, pasando por Calakmul donde más adelante cierra el circuito para llegar de nuevo hasta Escárcega, cuyo tramo, marcado como el número 7, tampoco está concluido.

Fuente: El Economista