¿Un milagro gubernamental?

Comentario editorial

Es sorprendente la unanimidad. Histórica. Inédita. Y prontísima. Apenas entrando, y desbocando adhesiones políticas y júbilos retóricos de toda especie, confabulados en el propósito aparente de terminar de reducir lo que quede de la opinión pública local a un ámbito de azucarados panegíricos que endulcen el mito del nuevo milagro gobernante en el Caribe mexicano. Y entonces basta el mínimo acto público, en el ascenso mismo al poder, para que sea santificado y aplaudido con sonoro frenesí como un suceso heroico. Un ciclón tropical, digamos, que pasa a más de cien kilómetros del territorio gobernado más inmediato sin dejar percances mayores a los de cualquier temporal de la época, sirve para el efecto: El exhibicionismo tradicional, tipo Beto Borge, entre los charcos y los vecinos inundados, es ahora la efeméride de lo nunca visto, por más censurable que haya sido siempre esa propaganda demagoga, populista y contraproducente. Y si ese protagonismo fuese, en realidad, necesario y responsable, no habría, tampoco, nada que agradecer: es esa la obligación constitucional y moral de la investidura que se jura respetar y hacer valer, y por la que se paga siempre más de la cuenta. ¿Pero es que no se entera, el poder inaugural, que ese homenaje incontinente no se lo traga nadie con criterio?, ¿que es una burla contra el buen juicio?, ¿que lo que pondera lo degrada?, ¿y que lo menos pernicioso, en todo caso, quizá sea que no tiene trascendencia popular?, porque sí: Porque su alcance es apenas fragmentario, en un contexto en que el poder mediático (antes dominante) se ha derogado en gran escala, y la comunicación social se ha atomizado al nivel de fuentes emisoras personalizadas -en el escenario digital de las redes sociales, donde gravita esa creciente comunidad de voces de todo pelaje y gramaje con letras y sin letras en su haber- y de escaso mercado de lectores, públicos y audiencias, lo que la hace vulnerable, dependiente y subsidiaria del poder político. ¿Es condicionada, entonces, la unanimidad? ¿Se impone desde el poder y se acepta por debilidad? Lo contrario es que asistimos, en efecto, a un épico alumbramiento político sin precedentes. En Cancún sigue la mata dando de la corrupción y la violencia desalmada, de la institucionalidad municipal podrida, de la ingobernabilidad promotora de la anarquía y la descomposición urbana, social, ambiental, integral; esa génesis de donde arriba la tan celebrada epopeya del nuevo amanecer en el poder estatal.