¿A qué le tira Diego Castañón?

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

¿Cuál precampaña? El bicolor alcalde de Tulum, realizó el fin de semana pasado su “destape” a la diputación federal del sur; además, posicionarse como tercera opción en caso de que naufraguen los proyectos punteros de Segura y Marín. Jorge Emilio y Manuel Velasco no quieren dejar ninguna rendija por donde se les pueda escapar Quintana Roo, su coto de poder político y económico que ya creen suyo.

El llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama, de no hacer campañas adelantadas, sí está siendo respetado por el paisano regiomontano de Jorge Emilio; por eso, mejor hizo su destape directo y ni quien le reclame desobediencia.

Escogió Chetumal, la cada vez menos capital del estado, para encabezar su evento de destape, como candidato a diputado federal y llegado el caso, ya posicionado como seguro candidato de Morena a la diputación federal, colocarse como el tercero en discordia para que todo caiga en la misma canasta.

Jorge Emilio y Manuel Velasco ¿andan empoderados o desesperados?

¿TUVO LINEA O SE MANDA SOLO?

Lo que está en duda es si Castañón se manda solo; si se está saltando las trancas porque siente fuerza de votos desde territorio; o si tiene la bendición de arriba con la presencia de Cristina Torres, quien avaló el destape del amigo de Jorge Emilio -cuyas familias González y Castañón, tienen en común negocios de cadenas farmacéuticas en el país-, ante la presencia de alcaldes de los municipios que integran el Distrito Electoral federal del sur: Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum. Como anillo al dedo. Como decía López Obrador: tonto quien piensa que el pueblo es tonto.

O los verdes andan muy desesperados porque ven señales adversas o, al contrario, están tan seguros de doblegar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que son capaces de tomar decisiones electorales tan adelantadas.

DÉBIL QUEJA DE MARY HERNÁNDEZ

Mary Hernández ya se quejó; mandó un débil mensaje entre líneas, pero a sabiendas de que carece de fuerza política porque ha hecho un mal gobierno y ha sido ostentoso su enriquecimiento, lo que dificulta su autoridad moral para defender un movimiento que fundó, pero abandonó sus valores y principios.

El mismo caso y peor, la otra alcaldesa presente en la foto de “destape”, Yensunni Martínez, familiares por cierto, quien ya tiene tiempo en la congeladora y sin derecho a alzar la voz.

Con el “Chepe” y el “Rebelde” no hay problema; ellos se adaptan a lo que les pueda tocar, siempre y cuando no sea un lugar en la banca política o en la cárcel, al fin que son arrimados. El proyecto verde con votos guindas ¡va!, si los dejan y dependiendo cómo se ponga la guerra interna en Morena entre Luisa María y Andy López Beltrán. Usted tiene la última palabra.