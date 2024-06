Aclara Christian Nodal que no engañó a Cazzu con Ángela Aguilar

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad que han circulado recientemente y ha confirmado su nueva relación con la talentosa Ángela Aguilar.

En un video que compartió en redes sociales, Nodal quiso aclarar la situación y proporcionar contexto sobre su vida personal, así como su más reciente revelación de tener un noviazgo con Ángela Aguilar.

Nodal comenzó destacando el respeto y amor que siente por su ex pareja, Julieta, quien siempre tendrá un lugar especial en su vida. Subrayó que su relación terminó de la mejor manera posible y que nunca hubo infidelidad de por medio. Aseguró que su relación les dio el regalo más precioso, su hija, a quien siempre amará y cuidará.

“Por respeto a mi ex pareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto. Primero que nada, Julieta (Cazzu) es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida, el amor no siempre funciona”, dijo en un video publicado en Instagram.

El cantante también expresó su felicidad por su nueva relación con Ángela Aguilar. Después de años de conocerse, finalmente están disfrutando de su amor y viviendo una experiencia maravillosa. Nodal agradeció a todos aquellos que se alegran por él y apoyan su carrera, su vida como padre y su nueva relación.

“En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera”, aclaró el cantante de regional mexicano.

Nodal concluyó su mensaje agradeciendo a sus seguidores por su apoyo y comprensión. Manifestó su gratitud por acompañarlo en su viaje tanto personal como profesional y expresó cuánto los aprecia.

Fuente: Excélsior