Acusa párroco a Yensunni de “provocadora” por organizar bailes en Semana Santa

CHETUMAL.- El párroco del Santuario Guadalupano en esta ciudad capital, David Martín Leal, acusó a la alcaldesa Yensunni Martínez Hernández de ser atea y provocadora por no mostrar respeto alguno a los laicos al organizar en plena Semana Santa un festival de música.

“Hay gente cada vez que está haciendo las cosas para que nosotros perdamos la fe. Yo siento la verdad un coraje por las porquerías que está haciendo el municipio”, indicó.

“Jueves, viernes, sábado santo y domingo van a haber sendos bailes en la Explanada de la Bandera. ¿Dónde está el respeto a los religiosos, a los laicos que vivimos una vida cristiana? Si esa señora que es atea va a empezar con sus cosas, piénsenlo bien, porque es una grosería y una falta de respeto y una provocación que los días santos los dediquen a bailes, así que vamos a demostrar realmente nuestro amor a Dios”, aseveró el padre.

Recordó que nunca se había llevado a cabo este tipo de actividades en plena Semana Santa y ante los tiempos electorales que se avecinan esto podría tener un trasfondo, por lo que el llamado de la Iglesia Católica es precisamente respetar esos días de celebración y culto para la comunidad feligresa.

Recriminó que se estén destinando recursos importantes a este tipo de eventos paganos, en lugar de mejor canalizarlos para arreglar las calles que están en pésimas condiciones, el alumbrado público y ofrecer mejores sueldos a los elementos policiacos para combatir la inseguridad que se ha registrado en los últimos meses.

“Según que es un evento cultural con grupos de moda. ¿Qué cultura nos van a dar?, son los mismos que traen para la Expofer y en vez de estar gastando tanto dinero en esos grupos ¿por qué no se pone a arreglar calles, el alumbrado público?, ¿por qué no paga mejor a los policías y contrata nuevos policías? Hay mucha delincuencia en nuestra ciudad. Entonces, hermanos, vamos a acompañar a María porque este Viernes Santo, va a ser profanado por muchos que no conocen ni aman a Dios. Jamás en la historia de Chetumal se ha hecho algo así en esos días santos”, comentó.

El párroco confía en que en esos días no disminuirá el número de católicos que esperan para las celebraciones litúrgicas y quienes sucumban a la provocación se confiesen después para expiar sus culpas.

