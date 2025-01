Acusa Presidenta Sheinbaum a Norma Piña y a otros ministros de obstaculizar elección judicial

Comparte esta Noticia

ACAPULCO.- La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, acusó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y a “algunos ministros” de utilizar su influencia para bloquear la elección del Poder Judicial, interponiendo amparos contra la reforma constitucional relacionados con la integración de los fideicomisos a la tesorería.

En su conferencia matutina, que se realizó en el puerto de Acapulco, en la zona naval, la presidenta de México acusó a Norma Piña de intentar bloquear la elección judicial del próximo 1 de junio, con el argumento de que requieren más presupuesto para los trabajadores del Poder Judicial.

Claudia Sheinbaum recriminó que dichos amparos han paralizando los trabajos de la Comisión del Poder Judicial, a pesar de que la Constitución no lo permite.

La jefa del Ejecutivo señaló que, ello a pesar de que la Sala Superior del Tribunal Electoral ha señalado que la Corte no debe intervenir en estos asuntos, ya que corresponde al Tribunal Electoral manejar estas elecciones populares.

“La Corte está buscando, o sea, sigue la presidenta de la Corte y algunos ministros utilizando el espacio que tienen para evitar que se dé la elección al Poder Judicial. Han hecho tres acciones en contra de la reforma constitucional. La primera es aceptar o interponer los amparos para que no se integre el recurso de los fideicomisos a la tesorería, cuando la Constitución es clara de que así debe ser. La segunda tiene que ver con interrumpir los trabajos de la Comisión del Poder Judicial. No hay argumento para interrumpirlos. La Constitución es clara en que el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales”, reprochó.

La jefa del Ejecutivo insistió en que la elección al Poder Judicial se realizará el próximo 1 de junio. Sheinbaum Pardo relató que en la reunión que tuvieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la consejera jurídica, Ernestina Godoy, con las y los ministros, fue para comunicarles que deben reintegrar el dinero de fideicomisos de la SCJN para el proceso electoral.

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que debe alcanzar el dinero a los trabajadores del Poder Judicial, pues los ministros deben bajar sus percepciones económicas, como lo estableció la reforma constitucional.

Fuente: Excélsior