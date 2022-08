Adela Micha critica a influencer Yeri MUA “por su gran boca”. “Y usted es una güera oxigenada que se ve muy ruca”, responde la veracruzana.

Comparte esta Noticia

Todo indica a que la influencer Yeri MUA se está convirtiendo en la mujer escándalo del momento, superando a Niurka y a Kunno, quienes en su momento acaparaban todos los reflectores.

Primero fue por denunciar haber sido discriminada en un restaurante de lujo de Playa del Carmen. Luego por protagonizar una discusión pública en contra de su expareja por una supuesta infidelidad por parte de él. Hace poco criticó al INE por editar la fotografía de su credencial de elector para parecer más fea. Ahora se peleó con Adela Micha, quien se burló de su físico.

Hace unos días, Adela Micha, en su programa La Saca, habló sobre la noticia viral de la influencer veracruzana y el Instituto Nacional de Elector. Al respecto, la conductora mencionó que casi todos salen mal en las fotos de su credencial, por lo que considera que es obvio que no editaron la imagen de la joven.

Sin embargo, al poco tiempo la periodista criticó la boca de Yeri MUA:

“Ay… es que difícilmente se le cierra la boca, luego se pone el labial hasta la nariz, pues difícilmente… es que luego Martha Debayle da tutorial de cómo te pongas el labial”, mencionó Micha.

La periodista también mencionó que Yeri Mua usa pupilentes, y por esta razón tampoco se pudo reconocer a ella misma en su INE.

“¿Ves cóm no puede cerrar la boca? Aunque a mí me parece que se ve bien. Si viera la mía, yo parezca poquianchis”, agregó Adela.

De inmediato miles de fans de la Reina del Carnaval de Veracruz la hostigaron en redes sociales, además de que le mostraron el video a Yeri Mua, quien aclaró que cuando dijo que le editaron la imagen del INE lo dijo en sarcasmo.

También señaló que no le agradó mucho que hablara de su físico, ya que ella nació con los labios que tiene y no le importa.

“Antes que nada entiendo que Adela Micha tiene mucha trayectoria y eso no se le cuestiona, es Adela Micha. Pero este hocicote lo tengo de nacimiento, no es inyectado, gracia a Dios nací con los labios así de grandes, no necesito cirugía”, comunicó.

También puntualizó que no está enojada, sino que incluso va a ir a casa de su abuelita a presumirle que Adela Micha habló de ella, y que espera que López Dóriga también haga una noticia de esto para estar contenta.

Claro que la influencer también aprovechó para tirar un “sarpazo”: “Igual yo podría hablar del físico de Adela, como que su tinta de guera oxigenada, hedionda, se ve bien cule… y que la hace ver más ruca, pero no voy a opinar de su físico”.