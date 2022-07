Advierten fraudes y robo de datos en supuestas rifas de la influencer Yeri Mua organizadas desde Playa del Carmen.

Comparte esta Noticia

Lamentablemente hackers y criminales digitales están utilizando a la influencer Yeri Mua para defraudar a miles de sus seguidoras, aprovechándose de los sorteos realizados por la veracruzana.

No es sorpresa que parte del éxito de Yeri Mua proviene de los regalos de fidelidad a sus fans, a través de rifas que organiza en sus redes sociales.

Hace unos días Yeri, durante su visita en Playa del Carmen, subió una publicación de una fotografía editada que le hizo un hater, para demostrar que no le interesan las críticas. Sin embargo, usuarias comenzaron a reclamar haber sido engañadas en una supuesta rifa organizada por ella, prometiendo Iphone 13 Pro Max, 10 mil pesos en efectivo y set de maquillajes.

Fue en uno de sus en vivos que la influencer explicó que sus seguidoras estaban siendo víctimas de fraude: hackers habían creado perfiles de ella y desde donde le mandaron mensaje a ellas, asegurando que eran las ganadoras pero para poder reclamar el premio debían darle like a varias otras páginas y descargar ciertas aplicaciones de celular, o entrar a un link para dar sus datos.

Lamentablemente varias fans no se dieron cuenta del engaño, pues no se dieron cuenta que la fanpage desde donde les mandaron mensaje no era la oficial, pues mientras que la original de Yeri Mua tiene 7.4 millones de seguidores y está verificada, la “falsa” no rebasaba los mil fans y era recién creada.

Algunas reportaron que fueron víctimas de robo de datos, llegando a robar su información para sacar préstamos a su nombre o extorsionar a sus contactos. Los menos peligrosos solo inflaron sus páginas con los nuevo (y distraídos) seguidores.

Yeri pidió a sus fans que no caigan en estas estafas y verifiquen primero que toda su información provenga desde sus redes oficiales.

La veracruzana no ha sido la única víctima de estos fraudes electrónicos. Hackers han invadido las redes de otros influencers, como Karely Ruiz, Kimberly Loaiza, Luisito Comunica, Juan de Dios Pantoja, Domelipa entre otros para implementar estas trampas.