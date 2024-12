Afirma Noroña que es “una barbaridad” la iniciativa de eliminación de plurinominales

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, abrió una nueva “caja de Pandora” en Morena tras cuestionar la iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de eliminar a los legisladores plurinominales.

El senador calificó como una ‘barbaridad’ la iniciativa de eliminar a los diputados y senadores plurinominales. Además, aseguró que quienes apoyan la propuesta desconocen la historia electoral del país.

“Por eso los que hablan de eliminar a los ‘pluris’ están diciendo barbaridades, ni se enteran porque no conocen la historia electoral del país, no conocen la historia por la democratización del país, no conocen lo que ha costado ese tipo de cosas, solo hablan desde el prejuicio y la despolitización”, comentó en redes sociales el legislador.

Fernández Noroña recordó que la reforma política-electoral de 1977 abrió las puertas del Congreso a las fuerzas políticas minoritarias al integrar el sistema de representación proporcional.

“A partir de aquí son los, primero se llamaron diputados de partido, luego de representación proporcional, eso abrió a las minorías que eran todos el PAN, el Partido Comunista, todos los partidos de oposición, PNT, a todos los partidos les abrió la posibilidad de llegar a la Cámara y empezar a tener una presencia legislativa”, recordó el senador.

Los comentarios de Fernández Noroña surgen días después de la crisis que hubo entre los legisladores de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.

Claudia Sheinbaum anunció en días recientes que en el próximo periodo ordinario de sesiones, que iniciará el próximo 1 de febrero, presentará al Congreso un conjunto de 20 iniciativas.

Entre las propuestas se contemplan modificaciones a la Ley de Adquisiciones y a la Ley de Obras Públicas. Además, se propondrán leyes secundarias a las reformas de Pemex y de CFE.