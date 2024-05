Ah, qué diputadas y diputados… no saben qué hacer con Don Andrés Quintana Roo

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

• Ahora lo tienen haciendo antesala y no lo atienden; así tratan al pueblo.

¡Ah! qué diputadas y diputados de la “histórica” XVII Legislatura… no saben qué hacer con Don Andrés Quintana Roo. Sin arraigo y sin compromiso con el pueblo al que dicen representar, maltratan la figura de Don Andrés, sin respeto; lo que hace el no tener verdadera residencia, lo cual no depende de que hayas nacido o no, en esta generosa tierra.

Ayer que estábamos por los pasillos del Congreso, reporteando lo de la remoción de la estatua, mural y plazoleta del recinto oficial, observamos un busto del ilustre personaje cuyo nombre lleva el Estado y está en letras de oro en el mural de honor. Sin embargo…

La simbología no podría ser más elocuente. Don Andrés sufre el mismo maltrato que sufre el pueblo por parte de sus representantes en la XVII.

Postrado en una sala de espera para ser recibido, pasaron las horas, para que finalmente le dijeran que no podía ser atendido y que regresara otro día.

Otra prueba fehaciente de la calidad de personas que sienten como propiedad suya, un asiento para el cual pidieron el voto, prometiendo representarlos dignamente. Usted tiene la última palabra.