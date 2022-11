Ahora sí “Platanito” tiene miedo y rompe en llanto tras enterarse que podría ir a la cárcel por su chiste sobre Debanhi Escobar.

Comparte esta Noticia

En Informado Caribe te hemos dado a conocer todos los detalles sobre el polémico chiste que Sergio Verduzco ‘Platanito’ hizo sobre la muerte de Debanhi Escobar, mismo que está a punto de llevarlo a la cárcel, pues la familia de la joven señaló que iniciaría un proceso legal en su contra.

Fue el mismo comediante quien reveló su actual situación legal y señaló que sí teme ser procesado pues los padres de la víctima se mostraron firmes en su contra pese a las disculpas que ofreció en dos ocasiones.

“Como todos se han dado cuenta, estoy pasando una situación muy cabrona en las redes sociales. Esta noche quiero dedicar este show, en especial, a una mujer está conmigo de la mano día y noche”.

En medio de la explicación, Platanito rompió en llanto tras polémica por el chiste, y señaló que tiene miedo de perder su libertad.

Platanito recibió una respuesta clara y contundente por parte de los papás de Debanhi Escobar, pero señaló que con el chiste, buscaba “darle la vuelta a las situaciones” complicadas, como lo que pasó con la joven, motivo por el cual podrían meterlo a la clase.

“Yo lo único que trato es de darle la vuelta a toda la mierda que estamos viviendo en el mundo. Yo no me burlo de la muerte de nadie, soy comediante, yo no soy asesino ni yo maté a esa niña”.

“Ustedes no lo saben, pero están así de querer meterme a la cárcel a mi. ¿Yo por qué?, yo no la maté, hice un chiste”.

Sergio Verduzco ofreció dos disculpas a la familia de la joven, una con el maquillaje de Platanito, pero ambas acciones fueron rechazadas totalmente.