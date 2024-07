Alistan egreso de la primera generación de carreras en línea de la Uqroo

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El estudiantado de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (Uqroo) que cursa las licenciaturas en Derecho, Educación y Gobierno y Gestión Pública en modalidad no escolarizada, se prepara para cerrar el octavo cuatrimestre y entrar al último de su preparación académica y con ello también ser la primera generación de egresados en esta opción digital de estudios superiores.

El jefe del Departamento de Innovación y Multimedia Educativa de la Uqroo, Hugo José Manrique Aguilar, refirió que en diciembre egresará la primera generación de alumnado de la modalidad, quienes en 2022 iniciaron sus cuatrimestres y tres años después están listos para concluir.

“En 2022 que inició Uqroo Virtual, educación superior en línea para las licenciaturas en Derecho, Educación y Gobierno y Gestión Pública, iniciamos con una matrícula de 338 estudiantes, ahora un total de 124 están por concluir su preparación académica en el mes de diciembre, son la primera generación de egresados de la modalidad no escolarizada que está ofreciendo la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo”, indicó.

Destacó que ha sido una buena experiencia para quienes trabajan en la Uqroo debido a que todo, desde la parte de infraestructura, la administrativa, el profesorado, los reglamentos, la coordinación con el exterior, entre otros factores, se han ido adaptando con el desarrollo de los programas educativos digitales, pues el esquema que opera es para el escolarizado.

La mayoría del estudiantado, explicó, cuenta con trabajo de tiempo completo, por lo que la flexibilidad de acceso de la licenciatura en esta modalidad les permite cubrir sin contratiempo las cargas de materias.

La mayor parte del estudiantado se ubica en Quintana Roo, aunque también están matriculados algunos del sureste y norte del país. Se cuenta con convenios para movilidad del estudiantado con universidades a nivel nacional e internacional.

La Dirección General de Desarrollo Académico ha trabajado con los coordinadores de las tres carreras, para solventar problemáticas que no se habían presentado en la modalidad presencial: el estudiantado desea cursar algunas materias de manera física y el programa como está planteado no lo permite, comentó.

Aclaró que también se ha intensificado el contacto con las empresas y dependencias para que facilite que se cubra el servicio social en línea, en este tema no hay mucha disposición por lo que se deben intensificar la vinculación para generar un mayor número de espacios.

“Soy madre, tengo una niña con discapacidad y entonces necesitaba tiempo para mi hija. Entonces. La Universidad Virtual de la Uqroo ha sido una gran oportunidad para mí para continuar con mis estudios, estudios, una segunda oportunidad porque ya lo había intentado de manera presencial, pero por esta situación no continué. Entonces ahorita se me presenta esta segunda oportunidad que para mí es el futuro mío y de mi hija”, explicó Cintia Elena Hernández Ramírez, estudiante de Derecho en Línea.

Refirió que su experiencia ha sido fantástica. “A pesar de que es a distancia, los profesores han tenido mucho seguimiento con nosotros, tienen ese contacto; tenemos clases sincrónicas y asincrónicas para los que no podemos o no tenemos el tiempo, después lo podemos ver. Para los que tienen el tiempo podemos estar y resolver esas dudas con los profesores, lo cual me parece maravilloso”, afirmó.