“Alito, aguanta, el pueblo se levanta”: AMLO llama ingratos a aliados del PRI por no defender a Moreno

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo sorprendido tras ver que los aliados del PRI cuestionan al presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas conocido como “Alito”, al tiempo que los calificó como ingratos.

“Llama la atención que están cuestionando al presidente del PRI, y en vez de salirlo a defender. Son unos ingratos, se quedan callados, ahora ni lo conocen, cuando él les dio todo”, indicó AMLO.

Por lo anterior, el mandatario federal preguntó si alguno de los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) se ha manifestado públicamente para defenderlo.

“¿Ha salido este señor del PAN a defenderlo?, ¿No ha salido Diego a defenderlo, Fox, Creel, Calderón?”, preguntó el presidente, quien remató su intervención lanzando una frase de apoyo dedicada al dirigente del PRI:

“Alito, aguanta, el pueblo se levanta”.

Esta semana, se dio a conocer en medios de comunicación que la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGE) investiga al exgobernador de esa entidad y ahora presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Al respecto, se preguntó al presidente de la República qué opina de que los diputados de Morena están pidiendo a la la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar a Alito.

“Pues sí es un asunto de la Fiscalía, pero ya no meternos en cuestiones partidistas, ya la gente sabe. Aunque no se ha difundido mucho, porque cuando se trata de estas cosas no todos los medios informan, pero que lo investiguen las autoridades competentes y que sea la Fiscalía en este caso la que resuelva porque sino nos acusan de persecución, y ya he dicho muchas veces que no es mi fuerte la venganza”, respondió el mandatario federal.

“Además, en términos estrictamente políticos, hasta ayuda el que todo esto se ventile”, señaló.

Fuente: El Heraldo de México