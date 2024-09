Alito’ Moreno advierte que ‘no pasará’ la reforma judicial: ‘Estamos firmes los 43 senadores’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- “Como estamos firmes los 43 senadores, no pasará la reforma al Poder Judicial”, advirtió Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, a Morena tras calificar como una “locura” la propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular.

El priista tildó a los legisladores de Morena y aliados como “unos cínicos”, porque lo único que buscan “estos pillos es convertirse en dictadores”, expresó.

Ante esto, reiteró que los senadores del tricolor están firmes y no van a votar a favor de la reforma judicial, por lo que Moreno pidió construir una nueva propuesta para hacer cambios en el Poder Judicial.

“Si todos y cada uno de las y los senadores nos mantenemos, como nos vamos a mantener los del PRI, no pasará la reforma al Poder Judicial y se pueden construir, basado en el diálogo, propuestas”.

Sin embargo, si algún legislador de oposición “traiciona” su palabra y vota a favor de reformar el Poder Judicial, “Alito” llamó a señalarlo públicamente porque estaría traicionando a la patria.

“Los 43 senadores públicamente ya lo han hecho, no habría ningún pretexto para que no estén presentes en la sesión. Yo creo que la senadora o el senador que se ha comprometido y que no lo haga, verdaderamente el pueblo de México lo tiene que señalar porque es un daño a la Nación”, afirmó.

“Alito” Moreno confesó que espera que el gobierno de Claudia Sheinbaum sea más abierto al diálogo y así el Congreso de la Unión pueda construir nuevas propuestas: “Esperamos que el próximo gobierno convoque al diálogo, a la construcción de acuerdos y consensos”.

Fuente: El Financiero