Almaguer, el Claudio X. del turismo en Quintana Roo

La última palabra

• Pretende “chamaquear” a la futura secretaria de Turismo de Claudia Sheinbaum: “Es joven y tiene otra visión”.

• Empresario rico con trabajadores pobres, con salarios de 8-10 mil pesos mensuales, en un polo turístico de clase mundial.

Si alguien ha sido beneficiario de los recursos públicos hacia el turismo en Quintana Roo, esa persona es Jesús Almaguer Salazar y el grupo de almagueres al que representa. Por eso se le considera el Claudio X. del turismo en Quintana Roo.

Sempiterno dirigente hotelero, también puede ser considerado el Fidel Velázquez del sindicalismo empresarial. En Cancún, los empresarios forman sindicatos patronales, mientras que los trabajadores, no tienen o son blancos.

Almaguer Salazar ya lleva más de cuatro décadas usufructuando presupuestos públicos al turismo, estatales y federales, aunque sus trabajadores viven por debajo del índice de pobreza laboral, que es de 12 mil pesos mensuales (Coneval), al ganar entre ocho y diez mil pesos.

De acuerdo con sus declaraciones recientes, ahora ya tiene la mira en el fondo estatal ex Fonatur para mantenimiento de la Zona Hotelera y en el Fonden estatal para casos de desastres naturales.

BUSCA REUNIÓN CON SECRETARIA DE TURISMO DE SHEINBAUM

Está buscando una reunión con la futura secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, aunque se podría quedar solitario esperando en el salón adjunto del hotel, mientras alguien le informará que la futura secretaria no podrá recibirlo, como fue el caso de Claudio X. en una foto que quedará para la historia del cambio de régimen.

Almaguer representa lo peor de ese viejo régimen, el “modelo agotado”; no hay fondo público al turismo, en que él no esté presente.

TRAFICANTE DE INFLUENCIAS Y EL JOAQUINISTA BERNARDO CUETO

“Es joven y tiene otra visión de cómo hacer las cosas en la Secretaría de Turismo. Sabemos que es cercana al actual secretario de Turismo estatal, Bernardo Cueto, y eso es una oportunidad para acercarnos. Confiamos en que nos escuchará y apoyará para lograr los temas que urgen”, expresó el líder hotelero.

Sin empacho para decir lo que piensa, Almaguer no puede ser más claro en su cultura de traficante de influencias, busca “arreglar” las cosas en un salón adjunto, en los oscurito, como quería hacer Claudio X. con Claudia Sheinbaum y se quedó plantado.

Lo traicionó el sub consciente a Jesús Almaguer: “…es joven…” (la podemos chamaquear).

Al decir: “…tiene otra visión” a qué se refiere ¿diferente a quién? ¿al gobierno estatal o al federal?; Almaguer no deja de insistir que se tomen decisiones como antes, que beneficien con recursos públicos a él y a su grupo, como los destinados a la “promoción turística”, la eterna caja chica de una élite de empresarios coludidos con los gobiernos estatales y municipales.

Es el caso también, de la solicitud de un fondo de 400 millones de pesos a la Federación para atender el sargazo, a lo que ya recibió respuesta del presidente AMLO, quien le mandó a decir desde la mañanera que el Gobierno federal destina inversiones mayores a 200 mil millones de pesos en Quintana Roo, que beneficiará a las empresas y que el sargazo lo está atendiendo la Secretaría de Marina (Semar).

No lo entiende Jesús Almaguer, quien es un verdadero fósil empresarial que no sabe vivir de sus negocios, sino de los recursos públicos destinados al turismo. En más de 40 años, no hay fondo público, en el que no haya estado Jesús Almaguer Salazar y ahora se resiste a que las cosas se transformen.

No cabe duda que para superar el viejo régimen y hacer historia, los almagueres tienen que pasar a la historia. Usted tiene la última palabra.