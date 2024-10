Alza de 12% al salario mínimo propuesta por Sheinbaum puede ‘revivir’ inflación, advierte Banxico

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El incremento al salario mínimo de 12 por ciento propuesto para 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum pondrá un reto adicional al Banco de México (Banxico) en su lucha para disminuir la inflación en un contexto en el que los precios de los servicios han mostrado resistencia y son muy susceptibles a los cambios laborales.

Jonathan Heath, subgobernador de Banxico, señaló que se empiezan a ver signos de ralentización en la generación de empleo, pero los aumentos salariales vienen con mucha fortaleza en un momento en que la intención del Gobierno de Sheinbaum es subir a doble dígito el salario mínimo.

“Toda esta parte de las presiones salariales, tanto del salario mínimo como de salarios medios, es precisamente el reto más grande que tenemos nosotros que enfrentar para empezar a finalmente ver que se rompe la persistencia de la inflación de los servicios y cruce el primer umbral de 5.0 por ciento y empecemos a ver una clara tendencia a la baja”, explicó.

“Si es una parte que ocupa y preocupa en nuestro análisis”, destacó.

El subgobernador sostuvo que hasta no ver una clara tendencia a la baja en la inflación de servicios se debe mantener una postura restrictiva en la política monetaria para no cometer errores. “Creo que hay que proceder con mucha cautela, porque todavía no hemos ganado la batalla contra la inflación”.

Añadió que los analistas ven que la inflación estará por debajo de 4 por ciento a finales del próximo año en contraste con el pronóstico de la Junta de Gobierno. “El mercado no nos cree porque siempre han visto que el Banco ha empezado a bajar de forma prematura”.

Fuente: El Financiero