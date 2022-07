Amenaza del Fonatur en Mérida por parque ecológico: ‘desalojan sus predios o se entienden con el Ejército’

Comparte esta Noticia

MÉRIDA.- El fantasma del “desalojo” vuelve a aparecerse ante los ojos de los habitantes de la calle 43A del sector de la Plancha, en el centro de Mérida, donde inicialmente iba a estar la terminal del Tren Maya en la capital yucateca. Aunque en la actualidad, no se tiene previsto que el proyecto del Gobierno Federal pase por este punto, los terrenos donde están esas casas pertenecen a la Federación y se tiene prevista la construcción de un gran parque ecológico y posiblemente un nuevo cuartel de la Guardia Nacional.

En la noche del pasado martes, trabajadores del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) convocaron a los propietarios de las once casas que se encuentran en ese punto, para notificarles que en un mes tenían que desalojar esos predios. “Nos informaron que estamos en un lugar donde ellos necesitan el espacio y estamos estorbando para sus propósitos”, comentó Guadalupe Lavadores, quien heredó la casa de sus padres. “Nos están diciendo que nos van a reubicar pero nosotros nos estamos de acuerdo y ayer (martes) tuvimos una reunión en la que nos dijeron que firmáramos un documento para que nos vengan a avaluar nuestras casas”, relató la yucateca de más de cincuenta años de edad.

Es la segunda vez que Fonatur invita a los ocupantes de estas casas a ser reubicados. La primera vez fue hace más de un año, cuando les hicieron la oferta que iban a ser reubicados en la misma colonia, que está adentro del centro de Mérida, y con escrituras de sus nuevas viviendas. No obstante, Pedro José Pérez Cruz, aseveró que en esta oportunidad no hubo oferta, sino advertencia. “Nos dijeron que en caso de que nosotros no aceptemos ya el ejército va a venir y que luego ahí no nos podrían decir que va a pasar”, confesó desde la puerta de la casa donde se crió y donde nació sus hijos, “Dejando entender que nos están amenazando y yo les hice saber que es absurdo la manera de cómo nos están tratando”, agregó.

Este habitante de “La Plancha dijo que a diferencia de la primera vez, no existe la certeza de que los van a reubicar a otra casa. En esta oportunidad, la propuesta es vivienda por dinero. “Primero nos habían dicho que compráramos una casa, que veamos donde podemos comprar una y que consideremos cuánto vale nuestra casa y que nosotros vayamos luego a ver qué vivienda podemos comprar”, relató Pérez Cruz. “Primero que no sea en el norte (zona de mayor plusvalía en Mérida), y que no vaya ser después de Periférico”, rememoró.

Félix Rubio Villanueva, presidente de la Asociación Civil La Plancha, recuerda que este sector lleva ese nombre porque anteriormente era el lugar donde reposaban los antiguos vagones de tren que llegaban a la capital yucateca a mediados del siglo XX. Rubio Villlanueva especificó que en la calle 43 A funcionaba un hospital que luego fue mudado a lo que es hoy un núcleo de la Universidad Autónoma Nacional de México, el cual se encuentra en la calle 43 del mismo sector. Luego de ese traspaso, esos terrenos fueron cedidos a los entonces trabajadores ferrocarrileros, como retribución por sus años de servicio.

Alberto Almeida Pérez cuenta con 76 años de edad. En una casa de paredes color marrón, nació él y su descendencia. “Yo nací aquí, mi hermana nació aquí yo tengo un documento que en 1942 mi papá solicitó luz eléctrica, es lo más antiguo que tengo, del año de 1942, yo soy del 46 y aquí nací”, comentó el septuagenario, quien recuerda que en el sexenio de Vicente Fox les habían dicho que ellos ya eran propietarios de sus viviendas, pero nunca les entregaron sus respectivas escrituras. “Antes buscaba nuestras casas en el catastro y ahí estaba, pero desde un tiempo para acá, sólo sale que es un terreno”, afirmó.

En la reciente reunión que tuvieron con trabajadores de Fonatur, les notificaron que ahora esos predios pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional. “Según esto, SEDENA se va hacer cargo de la Guardia Nacional que va hacer el parque ecológico y nosotros estaríamos en la parte media de esto y aparentemente es la guardia Nacional la que va a estar acá”, dijo Antonio Almeida, hijo de Don Alberto.

El 31 de agosto de 2021, el Gobierno Federal anunció que el Tren Maya no iba a entrar a la ciudad de Mérida, debido a que los vecinos no cedieron sus predios para la construcción de la terminal, razón por la cual, se dio a conocer que la estación más cercana a la capital yucateca iba a estar en la comisaría de Teya, municipio de Kanasín.

Luego de ese anuncio, tanto el Ejecutivo Federal como el Gobierno del Estado anunciaron que como parte de la adaptación en los cambios del trazo del tren maya, en La Plancha se iba a construir un gran parque y que el Ejército Mexicano se iba a responsabilizar de la inversión.

En ese entonces, también se difundió que en este lugar podía construirse un nuevo cuartel de la Guardia Nacional. Sin embargo, el Ayuntamiento de Mérida puso a la disposición un terreno en Ciudad Caucel, una zona conurbada de Mérida, y el cabido de Motul también cedió un terreno, ubicado a unos 30 minutos de la capital yucateca. Aún, no se ha dado a conocer la ubicación oficial de la sede del cuerpo de seguridad.

