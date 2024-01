AMLO acusa hackeo en filtración de datos de periodistas de ‘La mañanera’

Comparte esta Noticia

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la filtración de datos personales de los periodistas que cubren “La mañanera” se debió a un hackeo a los sistemas de Presidencia, por lo que se hará una investigación para esclarecer los hechos y dar con el o los responsables, por lo que también presentarán denuncias, a fin de proceder legalmente contra quien esté detrás de ello.

“Sí fue hackeo, entonces se llevan los datos, sale el escándalo (…) para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores”, dijo el mandatario en su conferencia de este 29 de enero y señaló que detrás de esto están los opositores a su gobierno.

Agregó que esto se trata de una “guerra sucia, espionaje”, por lo que emprenderán una investigación para aclarar lo sucedido, además de que a través de la Secretaría de Gobernación se brindará apoyo a todos los periodistas que aparecen en la lista y de los que se filtraron sus datos personales, entre ellos su dirección.

“Es un hackeo, lo que hicieron con Guacamaya que luego empezaron a sacar los datos, son los mismos”, insistió el mandatario quien en un momento reconoció que sí fallaron los sistemas de seguridad e incluso los hackers fueron muy buenos que pudieron vulnerar los sistemas de Presidencia.

López Obrador insistió que su gobierno no tiene “ningún afán autoritario” ni tampoco espían, por lo que reiteró que la filtración de los datos se trató de un hackeo. “Sí se cuidan los datos, pero los hackeos se dan”, mencionó.

Adelantó que este lunes se dará a conocer la postura de su gobierno respecto a este hackeo que derivó en la filtración de datos de cientos de periodistas a quienes, reiteró, se les brindará toda la protección que requieran.

“Tengan la confianza, la seguridad de que no fuimos nosotros. No tenemos nosotros esas prácticas, no somos fachos, para que quede claro, pero sí vamos a aclarar quiénes hicieron esto, son los mismos de Guacamaya”, indicó.

“Es realmente un asunto para escándalo, imagínense que hackeen los nombres con datos de quienes vienen aquí. La mayoría de los que vienen aquí son mujeres, hombres libres, conscientes, si vinieran, con todo respeto, otros periodistas famosos sí darían miedo, pero ustedes son buena gente, periodistas de bien, son muy pocos los que están al servicio de la mafia del poder económico, político”, agregó.

Fuente: Excélsior