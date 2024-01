AMLO busca desaparición de 10 organismos autónomos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya tiene la lista de los organismos autónomos que propondrá desaparecer dentro de su paquete de iniciativas de reforma que presentará el próximo 5 de febrero. La lista está integrada por 10, comentó y descartó que entre ellos esté la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En su mañanera de este viernes 19 de enero, el presidente López Obrador aclaró que los organismos autónomos que propone desaparecer son todos aquellos que se crearon para “legalizar la corrupción que imperaba”, por lo que descartó que la CNDH se encuentre en la mira.

Explicó que algunos de estos organismos que tendrían que desaparecer debido a que, en su opinión, no ayudan y “le cuestan mucho al pueblo” debido a los recursos que se les asignan son el Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Criticó que existan este tipo de organismos cuando otras instancias pueden realizar las funciones para los que supuestamente fueron creados, por lo que dijo que en su iniciativa que presentará en febrero especificará dónde y cómo se pueden realizar los procedimientos que realizaban estos organismos.

En el caso del INAI, señaló que las solicitudes de transparencia y acceso a la información se pueden hacer a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el ámbito legislativo e incluso la propia Fiscalía General de la República (FGR).

“Es presentar una solicitud, requiero que me informen. Además ya hay la obligación de transparentar todos los asuntos públicos, ingresos de los servidores públicos, bienes, todo. Ya en la iniciativa vamos a proponer dónde y cómo. No es ocultar nada, al contrario, que haya transparencia de verdad, no de mentirita como es ahora que son organismos que sirven de tapadera, pues no ven cómo se distribuyen en los acuerdos cupulares”, dijo.

El presidente López Obrador dijo que uno de los organismos autónomos que tendría que desparecer es el Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT), al cual criticó por no otorgarle el permiso al Gobierno federal para implementar el proyecto Internet para todos en las grandes ciudades como lo es la capital del país, Guadalajara o Monterrey.

“No podemos nosotros dar el servicio de internet en la Ciudad de México. Nos dieron, además era la prioridad, pero sólo en las comunidades más apartadas y ya lo estaos haciendo, poniendo antenas y todo, pero para que tengamos ingresos para la operación del sistema no podemos vender chips aquí en la ciudad, ni Monterrey, ni Guadalajara, ninguna ciudad, no nos los autorizan aunque sea más barato”, acusó.

Cuestionó que la razón que da el IFT para no otorgar el permiso sea que el gobierno no puede ser un monopolio, pues aseguró que en el país sí existen monopolios en el ámbito de telecomunicaciones, pero, dijo, son protegidos.

Fuente: Excélsior