AMLO confirma que su hijo Andrés López Beltrán irá a Morena: ‘Quiere ayudar a consolidar el partido

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador puso fin a los rumores sobre la próxima participación política de sus hijos y confirmó que Andrés López Beltrán se unirá a Morena para realizar actividades en el partido.

“Aprovecho para informarles que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno, Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el gobierno, él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena. No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena”, dijo.

El presidente López Obrador agregó que su hijo Andrés quiere participar en el partido, pero no imponerse, sino aspirar a ser electo.

Joaquín Baños Jiménez, dirigente de Morena en Tabasco, adelantó que Andrés Manuel López Beltrán es impulsado por los Consejeros Nacionales de Morena en Tabasco para que se sume como candidato para ser secretario general del partido.