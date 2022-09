AMLO defiende a Elizabeth García Vilchis: ‘La apoyamos porque no le gusta a los mentirosos’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a la comunicadora Elizabeth García Vilchis de las críticas en su contra, previo a la presentación de la sección ‘Quién es quién en las mentiras’.

“La apoyamos porque no les gusta a los mentirosos, ademas de falsarios, son muy groseros y cada vez que se da a conocer esto pues se lanzan contra Elizabeth cuando es algo que ayuda mucho a la sociedad, al gobierno, a los medios, para que prevalezca la verdad, la objetividad, el profesionalismo o se afecte hasta la dignidad de las personas”, condenó.

“De repente se lanzan con mentiras difaman, calumnian, y sí después se aclara pero como siempre hemos dicho la máxima del hampa del periodismo es esa de que ‘la calumnia cuando no mancha tizna’”, reiteró.

Esta no es la primera vez que el mandatario intercede por la antropóloga social. El año pasado respondió a un tuit ofensivo de Felipe Calderón en el que se burlaba de la forma de leer de la presentadora.

“Pues no sabrá leer la señorita de la sección pero no dice mentiras, es una vergüenza, ojalá y cuide su prestigio, se puede decir que no tiene, pero no debemos ser injustos y lapidarios, debe de cuidarse y sobre todo un expresidente, por lo que representó a México”, replicó.

Fuente: El Financiero