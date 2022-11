AMLO revela por qué no ha volado en el AIFA

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- A ocho meses de haber inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aun no lo ha utilizado para viajar a sus giras semanales del país porque no tienen necesidad de acreditar que es una gran obra.

El AIFA es una obra emblemática del gobierno de la Cuarta Transformación y fue inaugurado el 21 de marzo de este año. El presidente de la República aseguró que hoy ya registra cerca de nueve mil pasajeros diarios e incluso presumió que hoy lo utilizó el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Cuando se le cuestionó si usaría algún avión en el aeropuerto ubicado en Santa Lucía, dijo que lo haría cuando tuviera oportunidad de hacerlo. Aseguró que los cuestionamientos en contra de este transporte vienen de parte de los adversarios a su gobierno.

“¿Cuándo van a poder decir que no funciona, que no sirve el aeropuerto?, o sea si es una gran obra, nos ahorramos muchísimo. El hacer el aeropuerto en el Lago de Texcoco era hacerlo, construirlo en el peor lugar del Valle de México, se hunde esa zona en particular porque ahí desembocan como 10 ríos, se hunde como 30, 50 centímetros por año”, contestó.

Agregó que se dará a conocer en breve la información relacionada con la inauguración del hotel que se encontrará dentro del AIFA, así como su inauguración, la cual se llevará a cabo este 19 de noviembre.

“Hoy estaba viendo en la mañana un mensaje de Ricardo Salinas Pliego que se fue, no se a donde. Ah, pues a Qatar, y salió del Aeropuerto Felipe Ángeles e hizo una toma, y es un aeropuerto de primera”, dijo.

Exhortó a los conservadores que critican esa obra a que utilicen al AIFA, que dejen de llamarla “central avionera” y además los invitó a participar en la marcha que encabezará el próximo 27 de noviembre rumbo al Zócalo.

“Entonces, que vayan a la marcha el 27 para que vean cuánta alegría del pueblo. Nada de: ‘ya estamos a punto de ser como Venezuela, se está destruyendo el país, el INE no se toca’, y más eso de ‘indio pata rajada, naco’”, expuso.

Fuente: El Heraldo de México