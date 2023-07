AMLO seguirá hablando de las elecciones y de Xóchitl Gálvez hasta que reciba la notificación del TEPJF

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO. – Durante la Conferencia Mañanera en La Paz, Baja California Sur, el presidente López Obrador aseguró que seguirá hablando sobre el proceso electoral, los comicios del 2024 y Xóchitl Gálvez, mientras no reciba la notificación de la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El mandatario federal aseguró que están atacando sus derechos fundamentales. “Me quieren silenciar, no quieren que hable. ¿Dónde queda la libertad de expresión, el derecho a la réplica y a disentir?, ¿qué no son principios básicos de la democracia?”, acusó.

Explicó que van a revisar la notificación que reciba y la resolución que tome el tribunal y que a partir de ahí tomarán una decisión. “Todavía no me notifican. Así que puedo decir que me da tiempo, antes de que me vayan a cepillar, para volver a decirle a Claudio X. González que se apure con la investigación de los contratos de Xóchitl Gálvez, de las empresas de su protegida”, abundó.

“Prohiben todo, ya no quieren ni que aparezca el Amlito”, dijo.

Fuente: El Heraldo de México