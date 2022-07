Andrés García reta a Roberto Palazuelos a un duelo de pistolas.

Comparte esta Noticia

Meses antes de que la salud de Andrés García comenzara a verse afectada, el actor tomó la decisión de hacerle unas modificaciones a su testamento, en el cual incluyó a Roberto Palazuelos, pues según el actor lo consideraba más cercano que a sus propios hijos.

Sin embargo, de esa buena relación y cercanía no queda nada, pues la tarde de ayer, García retó a un duelo de balazos a Palazuelos, a quien ahora acusa de haber hablado mal de él y de amenazar a uno de sus hijo.

“Roberto Palazuelos es una m*erd*… Robertito te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones vente a la Plaza Carmenére y vamos a darnos un par de balazos tu y yo, como los hombres, cul*r*”, sentenció Andrés García, por lo que los medios no tardaron en buscar a Roberto Palazuelos.

Y fue a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que el actor fue interceptado y respondió a las acusaciones de quien le había dejado parte de su herencia.

“Yo me alejé del señor Andrés porque un día me dijo que lo trataba como viejito y lo cuidaba de más. No sé de dónde viene ese odio de él hacia mí, ni quién le mete cosas en la cabeza de mí, ni mucho menos. Si ha habido alguien que ha ayudado a todas sus familias porque tiene varias, soy yo, no nada más yo, mi padre, mi tía Susana, toda mi familia le ha dado un cariño impresionante a Andrés”, dijo Roberto sobre su relación con el famoso.

Y añadió: “Yo he ayudado a Margarita, la he asesorado legalmente, yo ni siquiera sé si está cojo o no, no lo he visto, ni necesito colgarme de la fama de nadie, lo último que yo necesito es publicidad. me sobra la publicidad”.

Al ver que los medios lo seguían persiguiendo e insistiendo para obtener una respuesta respecto al duelo al que quiere enfrentarse el protagonista de ‘Chanoc’ con él, el también abogado aseguró que él no tiene por qué meterse en ese tipo de líos.

“Les pedí que me dejaran pasar… A ver, no estamos en el viejo Oeste, por favor, tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, ¿se va a meter en una situación así?… les pido de favor que me dejen pasar”, finalizó el famoso que comenzó a aventar micrófonos y salió corriendo hacia la sala de espera, dando a entender que no volverá a hablar más sobre el tema.

En una reciente entrevista para ‘De Primera Mano’, Andrés García afirmó que Roberto Palazuelos aprovechó los problemas de salur que estaba enfrentando para hablar mal de él.

“Amenazó a mi familia, amenazó con que me iba a hacer morir de hambre y que él se encargaba de eso. Se lo dijo a uno de mis hijos, por una pend*jad* que el imbécil no interpretó bien, la interpretó mal porque el imbécil tiene la cabeza llena de caca… Y que si no le gusta, el 15 de septiembre lo invito que venga a darse de balazos, a ver si tienes huev*s”, le mandó decir Andrés García a Roberto Palazuelos.