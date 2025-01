Anuncia Cuba liberación de 553 reclusos tras mediación del Vaticano

Comparte esta Noticia

LA HABANA.- El ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció este martes que el presidente Miguel Díaz-Canel decidió “el otorgamiento de libertad a 553 personas sancionadas en debido proceso por delitos diversos contemplados en la ley”. La liberación, según se informa en un comunicado oficial, se produce tras una serie de conversaciones entre el mandatario y el papa Francisco “en el espíritu del Jubileo Ordinario de 2025 declarado por Su Santidad”.

Cabe recordar que el Vaticano ya había abogado por la liberación de los presos políticos en Cuba, incluidas aquellas personas detenidas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla.

En el comunicado, el ministerio no informa qué presos serán liberados ni cuándo, y solo destaca que saldrían “gradualmente”.

Asimismo, el ministerio menciona en su comunicado que entre 2023 y 2024 fueron excarceladas más de 10.000 personas “con distintas modalidades de beneficio previstas en la ley”.

El anuncio del ministerio tiene lugar el mismo día en que el Gobierno saliente de Joe Biden informó que Estados Unidos retirará a Cuba de la lista de países que “patrocinan al terrorismo”.

Sin embargo, la organización Prisoners Defenders (PD) advierte de que el vocabulario ambigüo del Ministerio de Relaciones Exteriores invita a temer que no se produzcan liberaciones, sino excarcelaciones, dos palabras que aparecen utilizadas como sinónimos en el comunicado gubernamental, sin serlo. “Si esto se confirmara, la noticia no sería tan positiva como quiere el régimen cubano hacerla parecer. Excarcelar, en Cuba, no es liberar. En ese caso, unos obtendrían la libertad condicional, otros quizá licencias extrapenales, y otros una serie de subsidios de pena, entre los que se incluye el trabajo forzoso sin internamiento”, señala un texto difundido por la ONG tras conocerse la noticia.

PD celebra, en todo caso, la futura salida de esos reclusos, pero recuerda que solo este diciembre hubo 16 nuevos presos políticos, así como 58 en el último trimestre, hasta un total de 1.801 desde el 1 de julio de 2021, 880 en este momento. “Un total de 1.219 prisioneros políticos han estado en la lista estos últimos 12 meses, todos ellos torturados”, subraya el documento, que lamenta a la par que, aun en el imposible caso de que todos los beneficiarios por el acuerdo fueran presos por motivos políticos, quedarían “tras las rejas cientos de personas encarceladas sólo por opinar o manifestarse”.

Fuente: CNN/14yMedio