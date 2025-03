Anuncia Mara Lezama nueva opción de movilidad desde el aeropuerto a Zona Hotelera de Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció una nueva opción de movilidad en Cancún, específicamente una conexión directa entre las terminales del Aeropuerto Internacional hacia la Zona Hotelera, que se convierte en otra alternativa para turistas y quintanarroenses.

Durante el programa “La Voz del Pueblo” que la titular del Ejecutivo transmite en sus redes sociales para escuchar a la gente e informar de las acciones de bienestar hacia las y los quintanarroenses, informó que esta nueva conexión es un servicio regulado entre Grupo Asur y Autobuses de Oriente (ADO).

Esta conexión de ADO pasa por las terminales 2, 3, 4 y de ahí hacia Plaza Fiesta, de la Zona Hotelera. Este servicio tiene un precio de 140 pesos y los siguientes horarios: 11:05, 13:05, 15:05, 17:05 y 19:05.

La gobernadora Mara Lezama abordó diversos temas de interés público durante el desarrollo de “La Voz del Pueblo”, como el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum del retiro de la reforma a la Ley del ISSSTE, luego de escuchar a las y los maestros.

Expresó que este gobierno humanista con corazón feminista respalda esta decisión porque está a favor de la dignificación del magisterio, reconoce la importancia de su labor y la lucha de las y los maestros.

Asimismo, invitó a todas y todos a evitar convertir las áreas verdes en basureros clandestinos, y permitir que esta riqueza natural sea para el disfrute y convivencia familiar. Esto a raíz de los diversos basureros clandestinos detectados recientemente en Chetumal, a través del programa de recuperación y transformación de espacios públicos.

Expresó que en Chetumal está en marcha este programa del gobierno del Estado para cumplir el compromiso de devolver el brillo a la capital, por lo que puso a disposición del pueblo chetumaleño el número 983 102 3200 para reportar cualquier necesidad de limpieza de estos espacios.

Y como parte de las acciones para que Chetumal recobre su brillo, Mara Lezama recordó que se rehabilitó la Glorieta del Mestizaje, con todo y su fuente, que le da nueva imagen urbana a la entrada-salida de la capital. Además, se rehabilitan avenidas, calles, parques, etc.

Mara Lezama informó que la próxima audiencia pública “La Voz del Pueblo” será el 4 de abril en Lázaro Cárdenas.

Al cerrar el programa, la gobernadora Mara Lezama denunció la difusión pagada con miles de pesos de una campaña en redes sociales con el hastag NarcoGobernadores y Narcogobernadoras.

“Quiero dejarlo muy claro. Y hablo a título personal. Yo no soy una narcogobernadora y no tengo ningún nexo con el narco. Soy una mujer con valores, con unos padres que me abrazaron. Soy una mujer que cree en todos los valores” dijo.

No se vale, añadió, que con la mano en la cintura escriban una nota, paguen y se difunda; es una guerra sucia con granjas de bots por parte de la oposición. “En mi caso pretenden decir que tengo una investigación por la DEA y el Tesoro de Estados Unidos, en mi contra y de mi esposo. Es falso, es completamente falso”.

Mara Lezama concluyó que se trata de una guerra sucia en contra de gobernadoras de la Cuarta Transformación. Sin embargo, consideró que estas campañas no tendrán éxito, porque están pautando mucho dinero en estas campañas y el pueblo no las cree.

“Lo dejo muy claro: hay Presidenta en este país y hay Gobernadora en este Estado. Ya no son los tiempos de los gobiernos neoliberales. Aquí damos la cara al pueblo 24/7”, finalizó.