Anuncia Mara Lezama próximas fechas de las Caravanas del Bienestar Animal Móviles en Cancún

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa invita a todas las personas que tienen mascotas a llevarlas a las Caravanas del Bienestar Animal Móviles que estarán en Prado Norte, Cancún, los días 19, 20 y 21 próximos, una politica pública del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA).

Informó que este gobierno humanista con corazón feminista ofrecerá esterilizaciones, aplicación de vacunas anti rábicas, desparasitaciones, asesorías médicas veterinarias y, lo más importante, es que son completamente gratuitos

Mara Lezama explicó que los dueños de las mascotas deben de llevar el comprobante de domicilio, identificación oficial, mascota limpia con correa, transportadora segura, una toalla para el día de la esterilización y será una mascota por persona mayor de edad.

“El registro será este lunes 18 de agosto, de 2 a 6 de la tarde, en el domo Cedro, ubicado en la Supermanzana 260 en Cancún. Te esperamos, cuida tu mascota, ámala mucho, y siempre, dale esa oportunidad de ser parte de tu familia”, exhortó la titular del Ejecutivo.