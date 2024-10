Anuncia PRD que impugnará negativa de registro como partido local en Q. Roo

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado, Leobardo Rojas, conformó que impugnará la decisión del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) que negó su registro como partido local.

Indicó que los magistrados no tomaron en cuenta los resultados de las elecciones para renovar los Ayuntamientos.

“No coincidimos con el racionamiento jurídico que dio el instituto. Tan es así que no solo nosotros no coincidimos, porque del acuerdo se desprende una votación muy dividida, son siete consejeros y cuatro de ellos se manifestaron por no otorgarnos el registro y tres consejeros por valorar este la argumentación que nosotros planteamos”, dijo.

Indicó que durante el proceso detectaron algunas irregularidades, por ejemplo, que los consejeros del Ieqroo no utilizaron los criterios establecidos en la Ley Estatal, la cual establece que los partidos políticos locales perderán su registro cuando no alcancen el 3% de los votos en el proceso de renovación del Congreso y del Gobierno del Estado; sin embargo, no tomaron en cuenta que en ese entonces el PRD era una fuerza política nacional, es decir, no contemplada en la normatividad.

En este sentido, recordó que la Ley Federal de los Partidos Políticos, indica que uno de los requisitos para el registro es haber postulado en más de 50 por ciento de los distritos o de los municipios.

“El INE emite lineamientos: dice a ver, la ley nacional de partidos políticos dice alcanzar la elección de 3 por ciento de cualquiera de las elecciones, la Constitución Federal también así lo permite y emite lineamientos, que muy claros, dicen haber alcanzado el 3% para diputado, gobernador o presidente municipales. Entonces, bajo ese tenor crremos que el Instituto aplicó mal la norma”, dijo.

Otras de las irregularidades detectadas, es que la declaración de pérdida de acreditación como partido político nacional se hizo antes de la discusión.

“La ley no te dice cuándo puede sesionar que ya te quiten todo acreditación y tu representación jurídica ante el Ieqroo, derivado que pierdes tu registro nacional, pero tampoco te dice que se lo quites antes de entrar a la discusión cuando tú estás solicitando previamente. Por lo tanto, no nos dieron la oportunidad de estar en la sesión, de enterarnos del proyecto y poder entrar al debate en la discusión del Consejo General, como se hizo en otros estados”, dijo.

Fuente: El Heraldo de México