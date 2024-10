Apagones en Cuba: ¿problema de qué, de quién?

Comparte esta Noticia

“Apagones en Cuba: ‘El bloqueo es una excusa, es una mala gestión del gobierno’, opina exembajador de Nicaragua ante la OEA.”

“No. Las dos cosas existen. La diferencia es, por ejemplo, cómo Rusia se ha impuesto a todos los bloqueos estadounidenses y europeos, sustituyendo los sectores del mercado internacional bloqueado con el fomento productivo propio, que en distintos ramos ha superado el valor de las importaciones de productos y servicios. Pero en Cuba sigue imperando el burocratismo revolucionario de dirigentes ancianos, con más de sesenta años en el poder, sin perspectivas de vida ni de ideas innovadoras, sin futuro alguno y sólo atorando las posibilidades de contribución de generaciones nuevas y preparadas. Prefieren, en dirigencias técnicas estratégicas, cuadros ideologizados inútiles.

Y en China, si bien la democracia liberal no es alternativa, la renovación económica e ideológica de Deng (que mezcla lo mejor del mercado con el control comunista del Estado) ha disparado la modernización del país y el acceso de todos los ciudadanos a las oportunidades del desarrollo social (alimentación, educación, salud, ingreso y otras). Hoy día, los liderazgos chino y ruso del Bric compiten con la dominación occidental cifrada en la especulación financiera. ¿Y Cuba? Desde el Partido y en la total oscuridad siguen gritando vivas a la Revolución. No, el modelo capitalista, derivado de la explotación colonial imperialista y tolerante al racismo y el fascismo, no es mejor que el que suprime la libertad de expresión. Ese no es el punto. Sino el cambio aquí y allá. Y Cuba sigue sin aprender nada de eso. Los ancianos sobrevivientes siguen allí, tomando decisiones como si fueran a vivir otros cien años.”

“Salvador Montenegro Carrera: ¿Con que país no puede negociar Cuba?”

Respondo: “No sé. No hablo de eso. Y dije que ese no era el punto. Si puedes y quieres, lee lo que dije.”

Añado: “Cemex, la cementera mexicana, intentó poner una planta en Mariel y su ahora fallecido presidente fue amenazado por Washington con suspenderle el visado estadounidense si seguía con su plan. Del mismo modo, Carlos Slim, dueño de Teléfonos de México (quien en tiempos de Fidel intentó invertir en la telefónica cubana, ETECSA, y hacerse cargo de la mayoría de sus operaciones), fue impedido por Estados Unidos de extenderse a Cuba. Y así…”.

