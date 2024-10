Arranca Sheinbaum construcción del tren México-Querétaro; estará listo en abril de 2025

Comparte esta Noticia

QUERÉTARO.- La presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo de inicio de los trabajos de construcción del tren de pasajeros México-Querétaro, que aseguró estará listo en tres años.

Ante unas 5 mil personas que acudieron al deportivo La Purísima, Claudia Sheinbaum señaló que el tren será construido por el agrupamiento Felipe Ángeles del Ejército Mexicano, aunque la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, será quien lleve el proyecto.

El gobierno del Estado, a cargo de Mauricio Kuri, ayudará, dijo la mandataria, a abrir los derechos de vía y facilitar todo lo que se requiera para esta obra se logre y que beneficiará a los queretenses.

Parte del gabinete federal del actual gobierno estuvo presente, entre otros la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo; secretario de Marina, el almirante, Raymundo Pedro Morales Ángeles; así como el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, entre otros.

Claudia Sheinbaum señaló que la cuarta transformación tiene principios y tiene causas y una forma de gobernar diferente.

Mencionó que para que haya prosperidad en el país no se puede apoyar a los más prósperos, sino se tiene que apoyar a quienes han sido rezagados durante muchos años del desarrollo a los que menos tienen a los más humildes.

“Esto no solamente es justicia no sólo es fraternidad, no sólo significa que los mexicanos nos damos la mano para poder caminar, no sólo significa que construimos caminos amplios donde quepamos todos y todas porque no sólo demostró López Obrador que cuando la economía se riega desde abajo y que cuando alcanza para todos y para todas es que al país le va mejor”, aseguró.

