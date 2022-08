Aseguran que Kimberly Loaiza ya opacó a Ángela Aguilar y a Danna Paola, tras presentarse en el Tomorrowland.

Hace unos días Kimberly Loaiza, de 24 años de edad, se presentó en el Tomorrowland e hizo historia, pues se convirtió en la primera mexicana en cantar en el festival más importante de música electrónica del mundo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que sus fans han iniciado una campaña a través de las redes sociales para que se reconozca que la Kim ya desbancó en popularidad a otras artistas mexicanas juveniles, como Ángela Aguilar o Danna Paola.

Esto luego de que la revista “LíderesMundiales” publicó un listado con el ranking de los 300 líderes más influyentes en México, quedando en tercer lugar Ángela Aguilar, mientras que Kimberly Loaiza aparece en el número 281.

“Deberían reconocer que Kim ya es la reina de México: ella cumplió su sueño de cantar en Tomorrowland, mientras que la Ángela Aguilar solo la conocen quienes escuchan música regional”, declararon sus seguidores en múltiples publicaciones, con su icónica frase “soporten a la Reina tripones”.

También destacaron que Kimberly tiene más de 50 millones de reproducciones de video al mes en sus diferentes plataformas, además de que consideraron que Loaiza tiene un mayor alcance en TikTok que la propia Ángela Aguilar. (aunque tan solo en su canal de Youtube, la más pequeña de la Dinastía Aguilar acumula 210 millones de reproducciones mensuales).

Sus fans también consideraron que tras su éxito en Tomorrowland al ser la primera mexicana en cantar (anteriormente una mexicana ya se había presentado en este escenario, pero solo como DJ), debe ser reconocida como una de las youtubers más célebres del momento, además de que prácticamente tiene su propia marca, superando también a Danna Paola, una mexicana que también registra un gran éxito internacional con sus canciones, además de protagonizar una de las series más populares en Europa, México y Estados Unidos: Élite.

Aunque Kim no ha hecho referencia de manera directa a estas declaraciones de sus seguidores, sí publicó un breve mensaje en su Instagram, donde de manera discreta hace un llamado a la unidad.

“Me dicen que soy la primera Mexicana en cantar en el Tomorrowland, pero a mi me da lo mismo si soy la 1 o la 100, mientras los talentos de mi país sigan abriendo camino a otros, a nuevas oportunidades yo estaré feliz, a mi me llena el corazón saber que mis Linduras han hecho esto posible, para mi no son solo números en mis redes sociales, para mi son todos y cada uno de ustedes un integrante más de mi familia de internet. Los amo con todo mi corazón, gracias por tanto, siempre estarán en mi corazón linduras”…

Kimberly Loaiza