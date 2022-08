Así se vió por última vez a Fernanda Cayetana, antes de desaparecer.

Comparte esta Noticia

A través de un video difundido en redes sociales, se confirma que Fernanda Cayetana caminó con rumbo al domicilio del taquero, identificado como Marco Antonio Cauich Adrián, el pasado 21 de julio en la zona continental de Isla Mujeres.

Vestida de short color rojo, chanclas color azul con dibujo de estrellas y blusa color negro, a Fernanda se le ve caminar frente a una de las cámaras de seguridad de los vecinos y en un lapso de 15 segundos, aproximadamente, sale de cuadro y después de ese momento, no se le vuelve a ver.

De acuerdo a las grabaciones y a información dentro de la FGE de Quintana Roo, Cayetana no volvió a pasar en la misma dirección, no regresó a casa. Esa fue la última vez que las cámaras captaron a la menor en esa zona, hasta el momento la autoridad no ha revelado si existen más grabaciones antes o después de la desaparición que ayuden a dar con la infante y con el presunto culpable.

El pasado miércoles 10 de agosto, la madre de Fernanda y su padre tuvieron una plática con el vicefiscal, quien les informó sobre los avances en la investigación.

Marco Antonio Cauich Adrián cuenta con una orden de aprehensión desde hace días, pero al estar prófugo de la justicia, la fiscalía ofreció un millón de pesos a quien dé información veraz para dar con el acusado, por su probable participación en la desaparición.

Según las cámaras del C5, a Marco, se le vio por última vez en la avenida Galaxias del Sol, ingresó en el camino de terracería llamado Centenario y después de eso ya no se le volvió a ver, presumen que salió a la José López Portillo, lo extraño, es que el presunto tardó varios minutos en la zona, antes de, aparentemente, huir.

La FGE en coordinación con la Guardia Nacional, la Comisión de Búsqueda, la Policía Quintana Roo, Bomberos, Protección Civil y personal de Servicios Públicos de Isla Mujeres, activaron el operativo de búsqueda por Fernanda el pasado sábado 6 de agosto, en el lugar donde fue visto Marco por última vez.

Inició a las 10 de la mañana y terminó en la tarde – noche. El vicefiscal adelantó que realizaron varios cateos en domicilios de los familiares de Marco, incluso en la propiedad del presunto, pero no han dado con su paradero.

Daysi, madre de Fernanda, aún no pierde las esperanzas de hallar a su bebé con vida, tenerla de nuevo en sus brazos y platicar con ella todas las noches, antes de ir a dormir. ‘’Siento en mi corazón que mi bebé está viva, ella no está muerta‘’, dijo su mamá.

Marco Antonio contrató a Fernanda para lavar platos y recoger la basura. El 18 de julio inició a trabajar. de de 8 a 11 de la mañana.

El miércoles 20 de julio, Marco vio con morbosidad a Cayetana. Ese mismo día, Fernanda le comentó lo sucedido a su mamá, quien le dijo que ya no regresaría a trabajar en ese lugar.

El jueves 21, Marco y su esposa fueron por la infante muy de mañana, pero al estar dormida le comentaron que dejarían la casa abierta para que entre y haga los quehaceres.

Ese mismo 21 de julio, la hermana mayor, Laura, se dio cuenta que Fernanda no llegó a casa, fue por ella al hogar del taquero y no la encontró, llamó a su mamá, Deysi, y pasadas las 14 horas, fueron al domicilio de Marco y tampoco la encontraron.

El 22 y 23 de julio, Deysi recibió dos llamadas telefónicas en las que un hombre afirmó tener a su hija de 12 años, sin embargo todo resultó falso, se trataban de extorsionadores provenientes del norte del país.

El 30 de julio, Deysi sufre de un intento de secuestro, “levantón”, cuando se encontraba repartiendo volantes con su esposo en Villas del Mar, pero al quedarse sola, una camioneta tipo combi, la interceptó.

Uno de los ocupantes de la unidad le dijo, “quieres ver a tu hija de nuevo, quita la demanda que tienes en mi contra y te llevo con ella”, pero Deysi al oír eso se armó de valor y no accedió, allí comenzaron los forcejeos, causando una herida en el brazo de la mamá de fernanda.

El 6 de agosto la FGE en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron un operativo en la ciudad de Cancún, pero no hallaron a Fernanda, ni al presunto culpable.