Ben Affleck, feliz (y recuperado) tras separarse de JLO. 

Paparazis han captado recientemente a Ben Affleck, el famoso actor y director estadounidense, llevando su vida feliz luego de su separación con Jennifer López, debido a problemas de comunicación en su relación amorosa.

La polémica pareja constituida por la cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck, han tenido varios conflictos matrimoniales después de contraer nupcias a mediados de este año, por segunda vez, debido a que se casaron por primera vez en 2000, y se divorciaron al cabo de un par de años. Está claro que seguramente no han podido llevar su relación de buena manera.

La intérprete de la canción ‘Let’s Get Loud’ ha tenido que obligar a Ben a firmar ciertos contratos a causa de comportamientos del actor que no le agradan, y que necesariamente debe cambiar si no quiere vivir una segunda separación permanente.

Desde el inicio de su relación la pareja se veía viviendo un amor feliz y pleno, pero los problemas no tardaron en aparecer, razón por la cual la pareja se separó nuevamente de manera “temporal”, ya que Jennifer presionó a Ben a salir de la lujosa mansión donde vivían y arreglar sus conflictos personales por si solo, si quería estar con ella realmente.

Sin embargo, a Ben se le ha visto muy feliz con su nueva vida, dándose un respiro de la actriz, y dando paseos sin su compañía, pues entre las condiciones que le exigía López estaba dejar de fumar y ser más organizado con sus pertenencias, cosas que el director no puede arreglar de un día para otro.

Incluso ya se le ha captado sin su anillo de bodas.

Según la familia de ambos, Jennifer podría estar exagerando y colocando demasiadas condiciones al actor, cosa que podría irritarlo y finalmente proceder a firmar el divorcio pues las diferencias que han tenido no son pocas.