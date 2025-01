Carnival cambiaría itinerarios a México por nuevo cobro a cruceristas

Comparte esta Noticia

MIAMI.- El presidente de Carnival Cruise Line, Josh Weinstein, señaló que si el Gobierno de México no reconsidera el cobro del impuesto del Derecho de No Residente (DNR) de USD 42 por cada pasajero, podrían cambiar los itinerarios al país azteca, pues no les es suficiente un plazo de seis meses para hacerlo efectivo.

Durante la presentación de los resultados del cuarto trimestre del año de la naviera, Weinstein comentó que están en diálogos con el Gobierno mexicano para explicarles los beneficios que dejan los cruceros a México y sugirió que podrían modificar los itinerarios sin problema para evitar los puertos mexicanos, según Travel Weekly.

“Queremos tener un buen diálogo con el Gobierno (mexicano) y explicar todos los beneficios que traemos a México, que son significativos”, dijo Weinstein.

Los comentarios de Weinstein durante el evento sugirieron que cree que la industria de los cruceros tiene influencia sobre el gobierno mexicano.



“No hace falta mucho para modificar los itinerarios [para evitar los puertos mexicanos]”, afirmó.

Weinstein dijo que nadie en la industria de los cruceros fue consultado sobre el aumento de impuestos. Ambas cámaras del Poder Legislativo de México votaron a favor de cobrar un impuesto de 42 dólares por cada pasajero de crucero que visite el país, y dos tercios del dinero recaudado se destinará a financiar al Ejército mexicano.

Manifestó su respeto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero afirmó que no estaba informada de las consecuencias que este impuesto puede traer, pues el impuesto hará que los puertos sean 213% más costosos que el promedio de los del Caribe.

“Menos del 5% de los itinerarios de Carnival Corp para después del 1 de julio están programados para hacer escala en México”, dijo Weinstein.