Caso de exgobernador Mario Villanueva, en el limbo tras cambio de gobierno: Diputada

CHETUMAL.- La diputada local de Morena, Paola Moreno Córdova, quien encabeza la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, señaló que desconoce el seguimiento que tendrá el caso del exgobernador Mario Villanueva Madrid, luego de que éste no recibió el indulto que se esperaba le daría el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionada si el ex gobernador merece o no el indulto, dijo que “en su momento hubo cosas que no fueron correctas y por eso (Villanueva Madrid) está en la situación en la que se encuentra, pero la historia es la que juzga y en nuestro caso vamos a investigar el tema y se hará un análisis y lo que se tenga que hacer se hará”.

Reiteró que dentro de los pendientes que recibió en la Comisión de Justicia no está el tema del exmandatario, aunque tiene conocimiento de la existencia de una comisión especial encargada de darle seguimiento, aunque adelantó que es un tema que será revisado.

Dijo desconocer quien le está dando seguimiento a nivel federal y si el Gobierno de Claudia Sheinbaum cumplirá los compromisos asumidos por López Obrador.