Celebra AMLO a las Diablillas de Hondzonot

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la asistencia a la conferencia de prensa matutina de las Diablillas de Hondzonot, equipo de sóftbol integrado por mujeres de pueblos originarios de Quintana Roo.

“Tenemos como invitadas a compañeras de Quintana Roo, de los pueblos originarios de Quintana Roo. Ellas son beisbolistas, juegan béisbol y softbol, pero son muy buenas. Ya estuve viendo, batean bien y agarran bien”, expresó.

“Nos da mucho, muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. (…) Sigan ustedes jugando y un aplauso para ustedes”, agregó.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, explicó que las Diablillas de Hondzonot provienen de Tulum y juegan sóftbol descalzas con vestidos típicos de la región.

“Son madres, son amas de casa, son abuelitas, son artesanas, son costureras, son mujeres incansables, estudiantes, trabajadoras, pero también grandes jugadoras”, remarcó.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional el presidente López Obrador se tomó una fotografía con el equipo conformado por Juan Ay Ay, Geimi May Dzib, Adelaida May Canche, Alberta May Canche, Rogaciana Chi May, Wilma Nahuat Tuyub, Yaneli del Rosario May Uh, Mirna May Tuyub, Naomi Manrique Xiu, Jerónima May Uu, Erika López Vital, Teresa Dzib Pech, Liz Canche Dzib y Lucely Nahuat May.