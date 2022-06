“Chingu amiga” fue extorsionada por un policía en la CDMX: ya es oficialmente mexicana.

Comparte esta Noticia

Sujin Kim o la “Chingu amiga” es una tiktoker residente de la CDMX que registra sus aventuras y aprendizajes de la cultura mexicana, su inocencia y amabilidad se han robado el corazón de los internautas pero también ha llamado la atención de algunas personas con malas intenciones.

En uno de sus videos pidió ayuda al público para entender una situación que había vivido junto a su mamá que está de visita en el país.

“Estaba yendo a cenar con mi mamá y de repente un policía nos paró y me dijo algo pero la verdad no entendí la palabra, aparte estaba super paniqueada porque es primera vez que un policía me para; mi mamá casi estaba llorando al lado”, relató la joven.

Aunque la tiktoker se mantiene en constante estudio del español aún hay muchas situaciones cotidianas en el país que no entiende, por lo que al pensar que había cometido un error al volante espero a que el oficial procediera conforme a la ley , pero esto no sucedió.

“Nos dijo ‘vas a tener que pagar multa’, eso sí lo entendi”, y además acotó que el elemento le advirtió de que seria “mucha lana”, no conforme con esto tambien amenazo con quitarle su vehiculo.

“Lo único que pude hacer es esperar para que hicieran el proceso y pagar la multa (…) pero el señor no nos indicó el proceso , solo estaba mirándonos y nos preguntó ‘¿a dónde van?”, narró.

Finalmente el policía le dijo “vete a cenar” de mala forma y se retiró sin explicarles que había sucedido.

Madre e hija se quedaron muy asustadas al pensar que habían roto la leyes del país. pues el elemento ni siquiera les explico cual era la falta por la que quería multarlas.

“Ni pudimos cenar por el miedo, regresamos a la casa y todavía no sabemos qué pasó. ¿Será que hay que ir a la policía para pagar?”, le pregunto a su público.

Por supuesto los intentaras reconocieron enseguida un intento de extorsión y le advirtieron a la tiktoker lo usual que es esto en las calles del país.

“La policía en México es muy corrupta así que lee lo de transito para que no quieran sacarte dinero”, le recomendó un seguidor, “te tocó ver el lado oscuro de México” agregó otro.

Los mexicanos le recomendaron grabar la próxima vez que suceda algo de este ámbito para poder ayudarla.