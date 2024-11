Christian Nodal se enoja tras declaraciones de Cazzu y revela si hubo infidelidad con Ángela Aguilar

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Nodal reaccionó a las declaraciones de Cazzu de este jueves, cuando la madre de su hija, Inti, reveló por primera vez los detalles de cómo vivió la ruptura y desmintió a Ángela Aguilar, con quien se casó a los dos meses de relación.

Molesto, Nodal dio su versión y reveló si realmente existió una infidelidad, luego de que Cazzu hablara sobre una posible doble vida de Nodal cuando aún seguía con ella, ya que las fechas a nadie le cuadran, aunque Ángela Aguilar intentó defender su matrimonio.

A cinco meses de su rompimiento, Cazzu y Christian Nodal finalmente decidieron romper el silencio, luego de que fuera Ángela Aguilar la primera en hablar sobre la exrelación de su esposo, asegurando que tienen la conciencia tranquila.

Fue así como Nodal decidió iniciar una transmisión en vivo en Instagram este jueves por la noche y tras haber visto la entrevista de Cazzu, el sonorense y padre de Inti, desmintió a su exnovia:

“La realidad es esa, ella sí sabía que yo estaba con Ángela, incluso le pedí: ‘Oye, por favor ¿puedes decir que nunca fui infiel? Porque la gente está hablando m*erda y me dijo: ‘No, no, yo no estoy segura de eso'”

Con aparente molestia, Nodal detalló que esperaba cordialidad por parte de Julieta, pero supuestamente no fue así, a lo que reveló que efectivamente, ya no sentía amor por ella y no era feliz, por lo que comenzó a hablar sobre lo que ha hecho por la cantante y su hija.

Todo el tiempo siempre fue bien correspondida, siempre he apoyado todo, todo, todo a Inti, a Julieta, siempre, he dado todo porque siempre estén bien, incluso terminando, siempre he estado para que estén las cosas bien”

Asimismo, Nodal agregó que se puso en contacto con Cazzu para cuestionarla sobre lo que dijo, pero la argentina se justificó diciendo que vio la entrevista de Ángela Aguilar en la que contaba su versión de los hechos.

Después del largo live que hizo Nodal para defender a Ángela Aguiar, el sonorense concluyó con algunas revelaciones sobre la supuesta infidelidad a Cazzu.

“Aquí nadie engañó a nadie, nadie se metió en una relación, nadie destruyó un hogar. Yo solito dije: ‘Aquí no soy feliz’ (…) ¡No estaba recién parida Julieta! ¡Dejen de hablar m*erda, ustedes ni saben!”

Por ello, Cazzu rompió el silencio y fue contundente con sus afirmaciones:

“Hay una mentira atroz, que es que yo tenía un conocimiento de que ellos tenían una relación, ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía hace poco, lo que empeora todo. Ella propone esa historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo, lo que ahora yo les digo, eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. Se estaba llevando una doble vida, quien sabe en qué situación, si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir”, indicó.

