Christian Oliver, actor de ‘Meteoro’, murió junto a sus hijas en accidente de avión

NUEVA YORK.- El actor y modelo alemán Christian Oliver, de películas como ‘Meteoro’ y ‘Operación Valkiria’, murió, al igual que sus dos hijas, tras desplomarse su avión, en el mar Caribe. El video del accidente circuló en medios.

Según lo revelado por el medio TMZ, el actor de 51 años de edad, Christian Oliver, murió junto a sus dos hijas, Madita y Annik, de 10 y 12 años de edad, cuando sufrieron un accidente al viajar en un avión privado, rumbo a Santa Lucía.

Concretamente, la nave se estrelló el jueves por la tarde a una milla náutica al oeste de Petit Nevis, una pequeña isla de las Granadinas. El avión había despegado del aeropuerto JF Mitchell, en Bequia, alrededor de las 12.11 horas, con destino a Santa Lucía.

“Momentos después de despegar, el avión experimentó dificultades y cayó al océano”, informó la Policía de San Vicente y las Granadinas en un comunicado. “Los pescadores y buzos de Paget Farm acudieron al lugar del incidente en sus embarcaciones para prestar ayuda. La Guardia Costera fue informada y viajó rápidamente a Bequia para liderar las labores de rescate”.

Los cuerpos de Oliver, sus hijas y Sachs fueron recuperados por los agentes costeros y, tras ser declarados fallecidos por las autoridades judiciales competentes, fueron trasladados a Saint Vincent y llevados a la morgue de Kingston, donde se realizarán las respectivas autopsias para determinar las causas de la muerte.

Oliver participó en decenas de producciones cinematográficas desde la década de 1990 hasta 2020. Recientemente, había aparecido en Indiana Jones y el dial del destino (2023) e interpretó al piloto de carreras Snake Oiler en Meteoro (2008), el film live action inspirado en el popular dibujo animado japonés. También tuvo papeles en Sense8, Inspector George Gfully, The Baby-Sitters Club, Saved by the Bell: The New Class y otros títulos.

Cabe destacar que el medio New York Post compartió el video captado por un internauta, bajo el nombre de perfil @jadedewa4404, en el que se observa cómo un pequeño avión cae en picada en medio del mar.

Fuente: Excélsior/Yahoo