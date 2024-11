Cierre del bulevar, una más en la triste historia de Yensunni

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

• ¿Por qué tanto afán de alcanzar un cargo público, si no lo va a ejercer?

El plan “piloto” de cerrar el Bulevar Bahía para que los deportistas matutinos puedan ejercitarse sin correr peligro, es un acto fallido más, de la (no) presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Idalia Martínez Hernández, al destaparse públicamente el presunto verdadero motivo, que no es social, sino derivado de sus relaciones personales.

Cuando Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización nacional morenista, advierte que “Morena corre el riesgo de crear su propia oposición interna”, se refiere tanto a la basura corrupta prianista-verde que Morena ha subido al barco de la 4T, como a morenistas que dan la espalda al pueblo y ejercen gobiernos que traicionan los principios del movimiento.

Apenas se estaba implementando y la medida de cerrar el bulevar generó el rechazo social, expresado en las “benditas” redes sociales y medios de comunicación digitales, guardando ese silencio que otorga la razón a sus acusadores.

El caso de Yensunni Martínez en OPB (muy similar al de María Candelaria Hernández Solís, alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, que merece entrega aparte), debe encender focos rojos al interior del morenismo, porque generó decepción en la militancia y el resultado es la derrota electoral que sufrió ella misma ante Lidia Rojas Fabro (Movimiento Ciudadano) el pasado 2 de junio.

AVE DE TEMPESTADES

Yensunni Martínez en su corta carrera ha sido ave de tempestades. Ha lanzado “fuego amigo” a diestra y siniestra. Aquí un breve recuento:

Desde el tsunami obradorista del 2018, en Othón P. Blanco ganó Morena con don Hernán Pastrana Pastrana, a quien le hizo la vida imposible. Como regidora, Yensunni no tuvo límites en aliarse con regidores del prian, para socavar a su compañero de partido Hernán Pastrana. De manera irresponsable generó ingobernabilidad, un Cabildo enfrentado, sin importarle el pueblo, sin importarle el abandono del municipio, que ya venía desde los gobiernos del PRI y PAN.

CABILDO FRAGMENTADO 2018-2021

Mantuvo fragmentado el Cabildo 2018-2021, hasta que falleció don Hernán Pastrana y lo sustituyó Othoniel Segovia Martínez, a quien también mantuvo bajo “oposición interna” (como dice López Beltrán) y logró imponer a Edwin Alejandro Rivera Romero, como secretario general del Ayuntamiento, sobrino del priista Eduardo Ovando Martínez.

A ambos morenistas, de su mismo partido, les obstaculizó la gobernanza y fue otro trienio perdido para el alicaído Othón P. Blanco.

DENUNCIA DUDOSA POR VPG CONTRA GAMERO

En 2021, cuando no fue designada candidata a la Presidencia Municipal, denunció por “violencia política de género” a Luis Gamero Barranco y con la ayuda de las instituciones morenistas lo bajó de la candidatura logrando su objetivo: ser candidata y ganó aún sin aparecer en las boletas, por el efecto Obrador.

Una vez instalada en el palacio municipal de la avenida Álvaro Obregón, prácticamente no ejerció como presidenta ante tantas ausencias y falta de rumbo, entonces, ¿para que tanta grilla para ser presidenta si no iba a ejercer?

LA HOGUERA DE LAS VANIDADES

Al llegar al cargo, Yensunni se instaló en la “hoguera de las vanidades” y abandonó el trato con el pueblo. Tanto, que tuvo demandas de juicio político y amparos de 30 comunidades de la zona limítrofe de Quintana Roo en conflicto legal con Campeche y Yucatán que se sintieron abandonadas; comunidades que seguramente dejaron de votar por su reelección el 2 de junio de 2024, lo cual contribuyó a que perdiera las elecciones, aunque fue finalmente impuesta mediante fraude electoral legal.

USURPACION DE PROFESIONES

Antes ya había sido denunciada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por usurpación de profesiones, ya que firmaba documentos como “licenciada” cuando en el Registro Nacional de Profesiones de la SEP, sólo aparece como técnica en ventas (2007) por el Cecyte Playa del Carmen.

Yensunni Idalia Martínez Hernández, como presidenta municipal impuesta, está contribuyendo a crear la oposición dentro del mismo movimiento, como advierte el “Cachorro de la Transformación” Andrés Manuel López Beltrán. No representa el movimiento por el cual ella misma caminó calles, abrió brechas, cuando nadie creía en la causa; un mérito que no está a discusión y quizá por lo mismo, no se entiende la metamorfosis que ha sufrido y que a esta altura es irreversible.

Entonces, el plan “piloto” de cerrar el Bulevar de los chetumaleños, simplemente demuestra una vez más, que Yensunni está alejada de la sociedad que se le entregó en 2018 y que la rechazó en 2024. Muy lejos del llamado de su líder nacional Luisa María Alcalde, de unidad y trabajar en las calles y con la gente.

Parafraseando a nuestro Nobel, Gabriel García Márquez, la sociedad quintanarroense y othonense, está ante una cándida, triste e increíble historia de Yensunni Martínez y su partido político Morena, ante la gran elección de 2027.

Congruencia, es una palabra que se dice fácil, pero que es muy difícil estar a su altura, sobre todo en la política. Usted tiene la última palabra.