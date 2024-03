Claman justicia para Perla Esmeralda, joven madre víctima de feminicidio, ante negligencia de la FGE

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Ana Fermina Hoil Chan, madre de Perla Esmeralda Riverol Hoil, quien murió tras ser violada y recibir una severa golpiza, denunció a la Fiscalía General del Estado por actuar de forma omisa para investigar y detener a los presuntos responsables de este feminicidio.

Lo anterior fue denunciado por la madre, a través del Colectivo Femenil Xtabay Quintana Roo, espacio donde también se hizo pública una convocatoria para asistir mañana martes a una manifestación frente a la sede de la Fiscalía en esta ciudad capital.

La madre de la víctima exige las destituciones del fiscal encargado de su carpeta y de la asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveqroo), por omisiones en su labor para investigar.

La víctima indirecta de este feminicidio señaló que el fiscal, en este caso, no estableció el protocolo “Mariana Lima”, que está basado en una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que establece que toda investigación debe implicar la realización de conceptos criminalísticos con visión de género.

Además, al referirse a la asesora de la Ceaveqroo, mencionó que esta autoridad no veló por los derechos de su hija, pues esta abogada carecía de formación especializada en feminicidios.

La madre denunciante también exigió prisión preventiva justificada contra su ex esposo y contra la pareja de su hija, quienes son señalados de haber dejado en coma a Perla Esmeralda, tras presuntamente golpearla y violarla, la noche del 30 de diciembre pasado, en estado de ebriedad.

De acuerdo con la madre, los dos sujetos, luego de atacar a su hija, abandonaron a Perla Esmeralda en el Hospital General de Chetumal.

El exesposo se dio a la fuga, mientras que el padre de Perla lo hizo después, cuando la denunciante lo increpó al descubrir que su hija había sido violada y golpeada, y no había sufrido lesiones a consecuencia de ataques epilépticos, como él argumentaba.

“Yo al preguntarle al papá de mi hija, el C. Joel M. S. que vive en casa de ella, del porqué mi hija estaba golpeada, él me dice que no sabe nada y yo le pregunto que por qué me dijo que ella había tenido un ataque epiléptico en la noche del 29 de diciembre del 2023 a las 8 de la noche, y fue que por eso la trajeron al Hospital Leonardo C. y el en el carro del vecino. Entonces le dije que era un mentiroso porque ella tenía un derrame cerebral por un golpe recibido en la frente”, relató.

Además, la madre señaló que el doctor del Hospital General que recibió a su hija no denunció este hecho a las autoridades.

La inconforme recordó que Perla Esmeralda estuvo en coma inducido por más de dos meses hasta que el 15 de marzo perdió la vida, a consecuencia de los severos golpes que presentaba en todo el cuerpo.

Por último, la denunciante hizo un llamado a la población para asistir a la manifestación que realizará este martes a las 5 de la tarde, frente a la sede de la FGE en la capital del estado.

Recalcó que el objetivo de esta manifestación es exigir la destitución de las autoridades mencionadas y la detención de estos sujetos, que se encuentran prófugos.

